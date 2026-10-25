ഗസ്സ ജനതയെ കഴുതകളാക്കി വീഡിയോ, ബോട്ടുകളും ഡീപ്ഫേക്കുകളും; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ നടക്കുന്നത്...text_fields
തെൽ അവീവ്: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ ഇസ്രായേൽ. പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണപക്ഷവും, മുൻ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. അഭിപ്രായ സർവേകൾ ഇരു ബ്ലോക്കുകളും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പരസ്യങ്ങളിലൂടെയും എഐ വീഡിയോകളിലൂടെയും വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനും എതിരാളികളെ ആക്രമിക്കാനുമുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങളാണ് ഓൺലൈനിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. ഏത് പക്ഷം വിജയിച്ചാലും എതിരാളികൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇസ്രായേലിന് എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന ഭീതി പരത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇറാൻ സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ രൂപവത്കരിച്ച ഡെസൻ ഇന്റർനെറ്റ് ബോട്ടുകൾ, നെതന്യാഹുവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിക്കുഡ് പാർട്ടിക്കും അനുകൂലമായ പ്രചാരണങ്ങൾക്കായി മാറ്റിമറിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഇസ്രായേലി പത്രമായ ‘ഹാരെറ്റ്സ്’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഐസൻകോട്ട്, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നഫ്താലി ബെനറ്റ് എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വോട്ടർമാരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനാണ് ഈ ബോട്ടുകൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഇരുപക്ഷവും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഡീപ്ഫേക് വീഡിയോകളും എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തിന് മുമ്പുള്ള തന്റെ വീഴ്ചകളെ നെതന്യാഹു നേരിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില വീഡിയോകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായക സ്വാധീനമാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അറബ് പാർട്ടികളോട് പ്രതിപക്ഷം അനുഭാവം പുലർത്തുന്നതായും ചില വീഡിയോകളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
‘കൂടുതൽ വലിയ ബജറ്റും സാങ്കേതിക വിഭവങ്ങളുമുള്ള പാർട്ടികളോടാണ് ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ലിക്കുഡ് പാർട്ടിയോട്’- അറബ് വംശജരുടെ പാർട്ടിയായ ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ ഹീബ്രു ഭാഷാ പ്രചാരണ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ മൗറീസിയോ ലാപ്ചിക് പറഞ്ഞു.
‘സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഈ ഉപയോഗം നിലവിലുള്ള അസമത്വങ്ങളെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അതേ അളവിൽ സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലായിരിക്കാം, എന്നാൽ കൃത്രിമ സാങ്കേതികവിദ്യയേക്കാൾ ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശമാണ് വലുതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്’- ലാപ്ചിക് വ്യക്തമാക്കി.
ഇസ്രായേലിലെ തീവ്രവലതുപക്ഷ ശക്തികൾ ഇടത് സഖ്യമായ ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റിനും (ഹദാഷ്, ബലാദ്, തആൽ എന്നിവയുടെ സഖ്യം), റാം (ഐക്യ അറബ് ലിസ്റ്റ്) പാർട്ടിക്കുമെതിരെ വലിയ വിഭവങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഈ അറബ് പാർട്ടികളെല്ലാം നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം വോട്ടർമാരുടെ പോളിങ് നിരീക്ഷിക്കാൻ ‘ഇലക്ടർ’ എന്ന ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ലിക്കുഡ് പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും സ്വകാര്യത സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ കാരണം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. പകരം ‘വിക്ടറി 26’ എന്ന പുതിയ ആപ്പാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഇലക്ടർ ആപ്പ് പോലെയല്ല ഇത്. വോട്ടർമാരുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിലും, ഏത് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പോളിങ് കുറവെന്ന് ലിക്കുഡ് പ്രവർത്തകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. വോട്ട് ചെയ്യാത്തവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കും.
വോട്ടർമാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുക എന്നതിനാൽ ഈ ആപ്പുകൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചേക്കാം.
സമീപ ആഴ്ചകളിൽ, ധനമന്ത്രി ബെസലേൽ സ്മോട്രിച്ച് സുപ്രീം കോടതി അധ്യക്ഷനെയും മറ്റ് ജസ്റ്റിസുമാരെയും അറ്റോർണി ജനറലിനെയും സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു എഐ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയത് വലിയ കോലാഹലങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു.
മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, നെതന്യാഹു പങ്കുവെച്ച എഐ വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയായ ഐസൻകോട്ട് ഗാസയിലെ നരഹത്യയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട തന്റെ മകൻ ഗാലിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും, അറബ് റാം പാർട്ടി തലവൻ മൻസൂർ അബ്ബാസിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതും കാണിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിലുള്ള ആൾ ഐസൻകോട്ടിന്റെ മകനാണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചല്ല വീഡിയോ നിർമിച്ചതെന്നും പിന്നീട് നെതന്യാഹുവിന്റെ ക്യാമ്പ് വിശദീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ആ പുരുഷ കഥാപാത്രത്തെ ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
ഫലസ്തീൻ പൗരന്മാരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും എഐ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തീവ്രവലതുപക്ഷ ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇറ്റമാർ ബെൻ-ഗ്വിർ പങ്കുവെച്ച ഒരു വീഡിയോയിൽ ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങളെ കഴുതകളായി ചിത്രീകരിക്കുകയും അവരെ പാരീസിലേക്ക് ‘മേയ്ച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതായും’ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗസ്സയിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനികളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കണമെന്നും ജയിലുകളിലെ തടവുകാരെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ കളിക്കുന്നയാളുമാണ് ബെൻ-ഗ്വിർ.
നെതന്യാഹുവിന്റെയും ബെൻ-ഗ്വിറിന്റെയും പ്രചാരണങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ വലിയ തോതിൽ ബോട്ടുകളെയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.