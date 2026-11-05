യൂറോപ്പിലുടനീളം 16 വിമാനങ്ങൾക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി: ആരോപണം തള്ളി ഇറാനും റഷ്യയും

യൂറോപ്പിലുടനീളം 16 വിമാനങ്ങൾക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി: ആരോപണം തള്ളി ഇറാനും റഷ്യയുംtext_fields
യൂറോപ്പിലുടനീളം വിവിധ എയർലൈനുകൾക്ക് തുടർച്ചയായി ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വൻ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളാണ് നടന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് ആക്രമണങ്ങളും അട്ടിമറി നീക്കങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആശങ്ക ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ. സംഭവത്തിൽ റഷ്യയുടെയും ഇറാന്റെയും പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഇത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
പോളിഷ് വിമാനക്കമ്പനിയായ എൽ.ഒ.ടിയിൽ രണ്ട് സുരക്ഷാ ലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വാർസോയിൽ നിന്ന് ബ്രസ്സൽസിലേക്ക് പോയ വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കുകയും പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. പാരീസിലേക്ക് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയ മറ്റൊരു വിമാനം ടാക്സിവേയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി, മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റി.
ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ, പ്രാഗിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന നാല് വിമാനങ്ങൾക്ക് ബോംബ് ഭീഷണിയുള്ളതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഭീഷണിക്ക് കാര്യമായ വിശ്വസനീയതയില്ലെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തൽ; എങ്കിലും വിമാനങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം പരിശോധിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ബൾഗേറിയയിലും മൂന്ന് വിമാനങ്ങളെ ഭീഷണി ബാധിച്ചു. കോപ്പൻഹേഗനിൽ നിന്നും മാഡ്രിഡിൽ നിന്നും വന്ന രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ സോഫിയയിൽ ഇറക്കിയതായി ബൾഗേറിയൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ലണ്ടനിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ വിമാനം പ്ലോവ്ദിവിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.
ഡബ്ലിനിൽ നിന്ന് റോമിലേക്ക് പോയ എയർ ലിംഗസ് വിമാനവും സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. EI402 നമ്പർ വിമാനം പാരീസിന് 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഫ്രാൻസിലെ എവ്രെ (Evreux) വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തു. മുൻകരുതലെന്ന നിലയിലാണ് ലാൻഡിങ് മാറ്റിയതെന്ന് എയർലൈൻ അറിയിച്ചു.
ഫിൻഎയറിന്റെ രണ്ട് സർവിസുകളെയും ബോംബ് ഭീഷണി ബാധിച്ചു. ഹെൽസിങ്കിയിൽ നിന്ന് റോമിലേക്ക് പോയ വിമാനത്തെ ഇറ്റാലിയൻ വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അകമ്പടി സേവിച്ച് സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഹെൽസിങ്കിയിൽ നിന്ന് വിയന്നയിലേക്ക് പോയ ജെറ്റ് ടൈം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച മറ്റൊരു ഫിൻഎയർ വിമാനത്തിനും ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചെങ്കിലും അത് സാധാരണ രീതിയിൽ വിയന്നയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു.
മില്ലാനിൽ നിന്ന് വാർസോയിലേക്ക് പോയ വിസ് എയർ വിമാനവും ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് വിയന്നയിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കേണ്ടി വന്നതായി ഇറ്റാലിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച ഏഴ് വിമാനങ്ങൾക്കും ഒരു ക്രൂയിസ് കപ്പലിനും ബോംബ് ഭീഷണി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യൂറോപ്പിലുടനീളം വിമാനത്താവള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇന്നത്തെ സംഭവം.
അത്യാവശ്യ സേവനങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അജ്ഞാത ശ്രമങ്ങളിലേക്കും ഈ ഭീഷണികൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച യൂറോപ്പിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലെ ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഹാക്കർമാർ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എയർലൈനുകളും വിമാനത്താവളങ്ങളും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും ഇത്തരമൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുമാണ് ഈ തുടർച്ചയായ ഭീഷണികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഏവിയേഷൻ സൈബർ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനമായ 'സൈവിയേഷൻ' സി.ഇ.ഓ എലിറാൻ അൽമോഗ് പറഞ്ഞു.
സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സമാനമായ സമയത്താണ് വിമാനക്കമ്പനികൾക്കെതിരെയുള്ള ഈ സുരക്ഷാ ഭീഷണികളും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കണ്ടെത്താനും ഉറവിടം കണ്ടെത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ അട്ടിമറി ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം ഇത്തരം വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണികളെന്നാണ് വിദഗ്ധർ കരുതുന്നത്.