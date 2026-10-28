ഇടതിനെ പേടിച്ച് വലത്തോട്ട് ഒളിച്ചോട്ടം: തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ അമേരിക്കയിലേക്ക് നാടുവിട്ട് ബോൾസനാരോ; നാണംകെട്ട നടപടിയെന്ന് ലുലാ, പിന്തുണച്ച് ട്രംപ്

ഇടതിനെ പേടിച്ച് വലത്തോട്ട് ഒളിച്ചോട്ടം: തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ അമേരിക്കയിലേക്ക് നാടുവിട്ട് ബോൾസനാരോ; നാണംകെട്ട നടപടിയെന്ന് ലുലാ, പിന്തുണച്ച് ട്രംപ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ/ബ്രസീലിയ: ബ്രസീലിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയും സെനറ്ററുമായ ഫ്ലാവിയോ ബോൾസനാരോയും കുടുംബവും രാജ്യം വിട്ടു. ഫ്ലാവിയോ ബോൾസനാരോയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും പ്രവേശന വിസ നൽകുമെന്ന് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പാസ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം മറികടന്നാണ് ഇദ്ദേഹം യു.എസിലേക്ക് കടന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയും നിലവിലെ പ്രസിഡന്റുമായ ലൂയിസ് ഇനാസിയോ ലുലാ ഡാ സിൽവയോട് അപ്രതീക്ഷിത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഫ്ലാവിയോ ബ്രസീൽ വിട്ടത്. രാജ്യത്തുനിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നത് തടയാൻ പാസ്പോർട്ട് കണ്ടുകെട്ടാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നെങ്കിലും, നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അത് സമർപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്പോർട്ടുകൾ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. ക്രമവിരുദ്ധമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അതിർത്തി കടന്നതെന്നാണ് ബ്രസീലിയൻ ഫെഡറൽ പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
അതേസമയം, ഫ്ലാവിയോ ബോൾസനാരോ അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പിന്തുണച്ചു. ബ്രസീലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിരാശാജനകമാണെന്നും ബോൾസനാരോ കുടുംബം ക്രൂരമായ രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലിന് ഇരയാകുകയാണെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. മുൻപ് ഫ്ലാവിയോയുടെ പിതാവും മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ജെയർ ബോൾസനാരോയും 2022-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു.
ഫ്ലാവിയോയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള രാജ്യം വിടൽ അമേരിക്കയും ബ്രസീലിയയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ വീണ്ടും വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബോൾസനാരോ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ ഭയന്ന് ഒളിച്ചോടിയത് നാണംകെട്ട നടപടിയാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ലുലാ ഡാ സിൽവ പ്രതികരിച്ചു. സ്വന്തം നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ രാജ്യത്ത് നിൽക്കാതെ ഒളിച്ചോടിയ നടപടിയെ ഭരണകക്ഷി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ബ്രസീലിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുള്ള ഒരു നേതാവ് രാജ്യം വിട്ടതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കളും അമ്പരപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.