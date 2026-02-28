Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 7:59 AM IST

    ബൊളീവിയൻ സൈനിക വിമാനം ദേശീയ പാതയിൽ തകർന്ന് വീണ് 15 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

    ബൊളീവിയൻ സൈനിക വിമാനം ദേശീയ പാതയിൽ തകർന്ന് വീണ് 15 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
    ലാപാസ്: സെൻട്രല്‍ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണവുമായി പോവുകയായിരുന്ന ബൊളീവിയൻ വിമാനം ദേശീയ പാതയിൽ തകർന്ന് വീണ് 15 പേർ മരിച്ചു. 30 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഹെർക്കുലസ് സി-30 എന്ന വിമാനമാണ് തകർന്ന് വീണത്. അപകടത്തിൽ ഹൈവേയിലുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങളും തകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

    പുതുതായി അടിച്ച ബൊളീവിയൻ കറൻസികളായിരുന്നു വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. വിമാനത്തിൽ ആറു ജീവനക്കാരാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ രണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

    TAGS:World Newsaircraft crashBoliviaLatest News
