Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 11:52 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 11:52 PM IST

    ഹ​മാ​സ് ബ​ന്ദി​യാ​യി​രി​ക്കെ മ​രി​ച്ച ബിപിൻ ജോഷിയുടെ മൃതദേഹം നേപ്പാളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും

    ഹ​മാ​സ് ബ​ന്ദി​യാ​യി​രി​ക്കെ മ​രി​ച്ച ബിപിൻ ജോഷിയുടെ മൃതദേഹം നേപ്പാളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും
    കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു: ഹ​മാ​സ് ബ​ന്ദി​യാ​യി​രി​ക്കെ മ​രി​ച്ച നേ​പ്പാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി ബി​പി​ൻ ജോ​ഷി​യു​ടെ (24) മൃ​ത​ദേ​ഹം നേ​പ്പാ​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രും. ​

    ഹ​മാ​സ് കൈ​മാ​റി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹം ജോ​ഷി​യു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ നേ​പ്പാ​ൾ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ധ​ൻ​പ്ര​സാ​ദ് പ​ണ്ഡി​റ്റ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ലെ ഹ​മാ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൈ​മാ​റ്റ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നേ​പ്പാ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 17 അം​ഗ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടെ ബി​പി​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഗ​സ്സ അ​തി​ർ​ത്തി​ക്ക​ടു​ത്ത കി​ബ്ബു​റ്റ്സ് അ​ലൂ​മി​മി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ പ​ഠി​ക്കു​ക​യും ​കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 10 പേ​ർ ഹ​മാ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    TAGS:hostagenepalhamas
    News Summary - Body of Bipin Joshi to be brought to Nepal
