Madhyamam
    World
    15 Oct 2025 11:20 PM IST
    15 Oct 2025 11:20 PM IST

    കൈമാറിയ മൃതദേഹങ്ങളിലൊന്ന് ബന്ദിയുടേതല്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ, 45 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

    Body handed over by Hamas is not hostage, says Israel
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തെ​ൽ അ​വീ​വ്: വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഹ​മാ​സ് കൈ​മാ​റി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് ബ​ന്ദി​യു​ടേ​ത​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം. നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് മെ​ഡി​സി​നി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തെ​ന്ന് സൈ​ന്യം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തി​നി​ടെ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൈ​മാ​റി​യ 45 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള പ്ര​ക്രി​യ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ തു​ട​ങ്ങി.

    നാ​സ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വെ​ച്ച് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളു​​ടെ ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൈ​മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​യി​ല്ലാ​തെ റെ​ഡ്ക്രോ​സ് വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ഇ​വ​ർ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രാ​ണോ​യെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ഗ​സ്സ​യി​ൽ നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണോ​യെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കൈ​മാ​റി​യ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​ത് ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് കൈ​ക​ൾ ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ല​രെ​യും വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ല്ലു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. ചി​ല​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റ്റി​യാ​ണ് കൊ​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം ഭ​ക്ഷ​ണം, ഇ​ന്ധ​നം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി 400 ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ത​മ്മി​ൽ ത​ർ​ക്കം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. 600 ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ​കു​തി മാ​ത്ര​മേ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​വി​ടൂ എ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഗോ​ഗാ​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ട്ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​തേ സം​ഘ​ട​ന വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു​വെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് പ്ര​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ റാ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ സ​ഹാ​യ സേ​ന​യെ വി​ന്യ​സി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തി​നി​ടെ, കൂ​ടു​ത​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ഗ​സ്സ​യി​ലെ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ 67,938 ആ​യി. 25 പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു.

