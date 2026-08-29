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    World
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 10:48 AM IST

    ‘പുനർനിർമാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഗസ്സ പൂർണമായും ഇല്ലാതാകും’; മുന്നറിയിപ്പുമായി ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് പ്രതിനിധി

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    gaza
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    നിക്കോളായ് മ്ലാഡെനോവ്

    വാഷിങ്ടൺ: ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും, ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പിന്മാറുകയും, പ്രദേശം പൂർണമായി നിരായുധീകരിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഗസ്സ എന്നെന്നേക്കുമായി തുടച്ചുനീക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പീസ് ബോർഡിന്റെ ഉന്നത പ്രതിനിധി നിക്കോളായ് മ്ലാഡെനോവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അൽ ജസീറക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചത്. ഫലസ്തീൻ ജനത അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നത് മേഖലയിൽ വലിയ സുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാവുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

    ‘ഗസ്സയുടെ പകുതി ഭാഗം ഇസ്രായേലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും, രണ്ട് ദശലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങൾ വളരെ ചെറിയൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് തിക്കിഞെരുങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഈ സാഹചര്യം വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇസ്രായേൽ-ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക അസാധ്യമായിരിക്കും’- നിക്കോളായ് മ്ലാഡെനോവ് പറഞ്ഞു.

    ‘നിലവിൽ ഭീകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫലസ്തീനികൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 7-ന് മുൻപും നിരന്തരമായ യുദ്ധങ്ങളും ഉപരോധങ്ങളും കാരണം തകർന്നുപോയ ഈ ജനതയെ വീണ്ടും അവഗണിക്കുന്നത് വലിയൊരു മാനുഷിക ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകും. കൂടാതെ, ഇത് ഭാവിയിൽ മറ്റൊരു വലിയ സുരക്ഷാ-സൈനിക പ്രതിസന്ധിയുടെ വിത്തുകൾ പാകുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീടുകളും കുടുംബാംഗങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് കൂടാരങ്ങളിൽ വളർന്നുവരുന്ന കുട്ടികളുടെ ഈ അവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാനാകും? അവർ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് വഴിമാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉറപ്പാണ് നൽകാൻ കഴിയുക?’ മ്ലാഡെനോവ് ചോദിച്ചു.

    നീണ്ടകാലത്തെ സംഘർഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഗസ്സയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഠിനമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഗുരുതരമായ മുന്നറിയിപ്പ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. തകർന്നടിഞ്ഞ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കുക എന്നത് അടിയന്തിരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അതിനുള്ള നടപടികൾ വൈകുന്നത് അവിടത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമാക്കുമെന്നും മ്ലാഡെനോവ് വ്യക്തമാക്കി. സമാധാന പദ്ധതികൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തയാറായില്ലെങ്കിൽ ഗസ്സയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാകും.

    പ്രദേശത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനും പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നിറവേറ്റാനാവാത്ത വിധം തകർക്കപ്പെട്ട ഗസ്സയെ പഴയ നിലയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും കൂട്ടായ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഈ പ്രദേശത്ത് സമാധാനം എന്നത് വെറുമൊരു സ്വപ്നമായി മാത്രം അവശേഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഇതിനിടെ ഗസ്സയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് ഡീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രംപിന്റെ പ്രത്യേക ദൂതനും മരുമകനുമായ ജാരദ് കുഷ്‌നർ ഹമാസും ഇസ്രായേലുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇസ്രായേലും ഹമാസ് നേതാക്കളും നിർണായക ആവശ്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിന്നതോടെയാണ് കുഷ്‌നറുടെ ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടത്. നിലവിൽ ഹമാസിന്റെ നിരായുധീകരണവും ഗസ്സയിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്മാറ്റവുമാണ് അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

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    TAGS:IsraelGaza CeasefireGaza GenocideGaza board of peace
    News Summary - Board of Peace envoy Mladenov warns Gaza ceasefire risks collapse
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