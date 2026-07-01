ജനന അവകാശ പൗരത്വത്തിൽ ട്രംപിന്റെ ശ്രമം പാളി; ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആശ്വാസമേകി സുപ്രീം കോടതി വിധി

ജനന അവകാശ പൗരത്വത്തിൽ ട്രംപിന്റെ ശ്രമം പാളി; ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആശ്വാസമേകി സുപ്രീം കോടതി വിധിtext_fields
അമേരിക്കയിൽ പഠനത്തിനായും ജോലിക്കായും താമസിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പൗരത്വം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ജനന അവകാശ പൗരത്വം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ യു.എസ് സുപ്രീം കോടതി തടഞ്ഞു. 6-3 എന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് കോടതി ഈ സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
രാജ്യത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായി താമസിക്കുന്നവരുടെ മക്കൾക്കും, താൽക്കാലികമായി സന്ദർശകരായി എത്തുന്നവരുടെ മക്കൾക്കും ജനന അവകാശ പൗരത്വം നിഷേധിക്കാനായിരുന്നു ട്രംപ് തന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ, അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ 14-ാം ഭേദഗതി പ്രകാരം യു.എസിൽ ജനിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പൗരത്വത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന നിലപാട് സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിധി ഏറെ നിർണായകമാണ്. എച്ച്-1ബി, എൽ-1, എഫ്-1 വിസകളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരാണ് അമേരിക്കയിലുള്ളത്. ഇതിനുപുറമെ, തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഗ്രീൻ കാർഡിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് പട്ടികയിൽ 10 ലക്ഷത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്. പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്ഥിര താമസത്തിനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം ലഭിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ അവരുടെ കുട്ടികൾ അമേരിക്കയിൽ ജനിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ വിധി വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. തങ്ങളുടെ മക്കൾ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരാണെന്നും അവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നുമുള്ള കോടതിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നിരവധി ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലേക്കുള്ള വലിയൊരു ഉറപ്പാണ് നൽകുന്നത്.
ഈ തീരുമാനത്തെ ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് വരവേറ്റത്. അമേരിക്കയുടെ വൈവിധ്യവും ഭരണഘടനയുടെ ശക്തിയുമാണ് ഈ വിധിയിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഗ്രീൻ കാർഡിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന സാഹചര്യം ഈ വിധി ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉത്തരവുകൾ കൊണ്ട് അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
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