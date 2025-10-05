Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 8:15 AM IST

    ബ്ലെ​യ​റി​ന്റെ ഗൂ​ഢ സം​ഘം ?

    ബ്ലെ​യ​റി​നെ​പ്പോ​ലെ ലോ​​ക​ത്തെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കോ​ടീ​ശ്വ​ര​ന്മാ​രും മ​റ്റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ൽ ക​ടു​ത്ത ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ​പ​ക്ഷ​പാ​തി​ക​ളും സ​യ​ണി​സ്റ്റു​ക​ളു​മൊ​ക്കെ​യു​ണ്ട്
    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ന് ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ​ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ 20 ഇ​ന സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്. ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ വ​ലി​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം, ബ്ലെ​യ​റി​ന്റെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സൂ​ച​ന​ക​ൾ​കൂ​ടി പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ പു​തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു.

    ഇ​റാ​ഖി​ലും അ​ഫ്ഗാ​നി​ലും യു.​എ​സ് അ​ജ​ണ്ട​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങി സൈ​നി​കാ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റി​യ ബ്ലെ​യ​റി​നെ ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഗ​വ​ർ​ണ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴി​താ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. ബ്ലെ​യ​റി​നെ​പ്പോ​ലെ ലോ​​ക​ത്തെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കോ​ടീ​ശ്വ​ര​ന്മാ​രും മ​റ്റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ൽ ക​ടു​ത്ത ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ​പ​ക്ഷ​പാ​തി​ക​ളും സ​യ​ണി​സ്റ്റു​ക​ളു​മൊ​ക്കെ​യു​ണ്ട്. വെ​​​സ്റ്റ്​​​​ബാ​​​ങ്കി​​​നെ​​​യും ഗ​​​സ്സ​​​യെ​​​യും ര​​​ണ്ടു പ്ര​​​ത്യേ​​​ക ഭൂ​​​ഭാ​​​ഗ​​​മാ​​​യി പ​​​രി​​​ഗ​​​ണി​​​ച്ച്, ഏ​​​കീ​​​കൃ​​​ത ഫ​​​ല​​​സ്തീ​​​ൻ രാ​​​ഷ്ട്രം അ​​​പ്ര​​​സ​​​ക്ത​മാ​​​ക്കു​​​ക​​​യെ​​​ന്ന ദീ​​​ർ​​​ഘ​​​കാ​​​ല ഇ​​​സ്രാ​​​യേ​​​ലി ഗൂ​​​ഢ​​​പ​​​ദ്ധ​​​തി​​​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ക എ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്.

    ഗ​സ്സ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ന​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി (ഗി​റ്റ) എ​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കും ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക. ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യാ​ണ് ബ്ലെ​യ​ർ​ക്ക്. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള യു.​എ​ന്നി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സി​ഗ്രി​ദ് മ​രി​യ കാ​ഗ്, ട്രം​പി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തും പ്ര​മു​ഖ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വ്യ​വ​സാ​യി​യും അ​പ്പോ​ളോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ മാ​ർ​ക് റോ​വാ​ൻ, ഈ​ജി​പ്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​നാ​യ ന​ജീ​ബ് ഉ​ൻ​സി സാ​വാ​രി​സ്, യു.​എ​സി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജൂ​ത പു​രോ​ഹി​ത​നും യു.​എ​സ്-​ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക ക​ണ്ണി​യു​മാ​യ അ​രി​യേ​ഹ് ലൈ​റ്റ്സ്​​റ്റോ​ൺ എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളാ​ണി​പ്പോ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​​​സ്രാ​യേ​ൽ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​വ​രാ​ണ് നാ​ല് പേ​രും. നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​ൽ കാ​ബി​ന​റ്റ് അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന സി​​ഗ്രി​ദ് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി യു.​എ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നും മ​റ്റും ചു​മ​ത​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സി​ഗ്രി​ദി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം​ത​​ന്നെ വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ർ​ക് റോ​വാ​നാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലെ ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി.

    ഒ​രു​സ​മ​യ​ത്ത്, യു.​എ​സ് ട്ര​ഷ​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കു​വ​​രെ ട്രം​പ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ് റോ​വാ​ൻ. ബ്ലെ​യ​റു​മാ​യി ബി​സി​ന​സ് ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​യാ​ളാ​ണ് കോ​പ്റ്റി​ക് ക്രൈ​സ്ത​വ സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​മാ​യ ന​ജീ​ബ്. അ​രി​യേ​ഹ് ലൈ​റ്റ്സ്​​റ്റോ​ൺ രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ ഗ​സ്സ ഹ്യൂ​മ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ജി.​എ​ച്ച്.​എ​ഫ്) എ​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക്കു​മാ​​ത്ര​മേ നി​ല​വി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ സ​ഹാ​യ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി​യു​ള്ളൂ. ഇ​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​നു​ശേ​ഷം ഏ​റ്റ​വും കു​ടു​ത​ൽ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം 2000ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ലോ​ക​ത്തെ പ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ജി.​എ​ച്ച്.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ സം​ശ​​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഡോ​ക്ടേ​ഴ്സ് വി​ത്തൗ​ട്ട് ബോ​ർ​ഡേ​ഴ്സ് (എം.​എ​സ്.​എ​ഫ്) ജി.​എ​ച്ച്.​എ​ഫി​ന്റേ​ത് ആ​സൂ​ത്രി​ത കൊ​ല​പാ​ത​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

