Madhyamam
    World
    15 Dec 2025 11:30 PM IST
    15 Dec 2025 11:30 PM IST

    ജെ​യ​ർ ബോ​ൾ​സോ​നാ​രോ​ക്ക് ശിക്ഷയിളവ് നൽകുന്ന ബിൽ: ബ്രസീലിൽ പ്രതിഷേധം

    ജെ​യ​ർ ബോ​ൾ​സോ​നാ​രോ​ക്ക് ശിക്ഷയിളവ് നൽകുന്ന ബിൽ: ബ്രസീലിൽ പ്രതിഷേധം
    റി​യോ ഡി ​ജ​നീ​റോ: ബ്ര​സീ​ലി​ൽ അ​ട്ടി​മ​റി ശ്ര​മ​ത്തി​ന് 27 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ജെ​യ​ർ ബോ​ൾ​സോ​നാ​രോ​ക്ക് ശി​ക്ഷ​യി​ൽ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന ബി​ല്ലി​നെ​തി​രെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി. ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ബ്ര​സീ​ലി​യ​യി​ലും സാ​വോ പോ​ളോ, ഫ്ലോ​റി​യാ​നോ​പൊ​ളി​സ്, സാ​ൽ​വ​ഡോ​ർ, റെ​സി​ഫെ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു.

    ബി​ല്ലി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ അ​ധോ​സ​ഭ​യു​ടെ സ്പീ​ക്ക​റാ​യ ഹ്യൂ​ഗോ മോ​ട്ട​യെ​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ്ര​സീ​ൽ സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നു​കീ​ഴി​ൽ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ആ ​ച​രി​ത്രം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

