ട്രംപിന് തുല്യനെന്ന് പുസ്തകത്തിൽ ആക്ഷേപം, ഫോണിൽ 'സുഹൃത്ത്'; ബൈഡന്റെ നെതന്യാഹു 'സ്നേഹം' ചർച്ചയാകുന്നുtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ജോ ബൈഡൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി നടത്തിയ അവസാന ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്.
തന്റെ പുതിയ ഓർമ്മക്കുറിപ്പായ 'പ്രോമിസ് മി, അമേരിക്ക'യിൽ നെതന്യാഹുവിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ബൈഡൻ, ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
ജനുവരി 15-ന് ഇസ്രായേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസമായിരുന്നു ഈ ഫോൺ വിളി. നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തെ പ്രശംസിച്ച ബൈഡൻ, "നിങ്ങൾ നരകതുല്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിയോജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോഴും സ്നേഹമുണ്ട് സുഹൃത്തേ," എന്ന് പറഞ്ഞു.
"എന്റെ ജോലി കടുപ്പമേറിയതാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആരാധനയുണ്ട്," എന്നും ബൈഡൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തങ്ങൾ തമ്മിൽ 44 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് നെതന്യാഹുവും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
പുസ്തകത്തിലെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ
എന്നാൽ, ഈ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾക്ക് തീർത്തും വിരുദ്ധമാണ് ബൈഡന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ. 'ന്യൂസ് വീക്ക്' പുറത്തുവിട്ട വിവരപ്രകാരം, നെതന്യാഹുവിന് "ട്രംപിന് സമാനമായ പ്രവണതകളുണ്ടെന്നും" സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നും ബൈഡൻ ആരോപിക്കുന്നു. ഇരുവർക്കുമിടയിൽ കടുത്ത വിശ്വാസക്കുറവ് നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും പുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ
അധികാരകാലയളവിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിൽ നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. 2024 മാർച്ചിൽ ഇസ്രായേലിൽ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ചക്ക് ഷൂമറുടെ പ്രസംഗത്തെ ബൈഡൻ പരസ്യമായി അനുകൂലിച്ചിരുന്നു.
തുടർന്ന് റഫയിലെ സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ പേരിൽ അമേരിക്കൻ ആയുധങ്ങൾ തടഞ്ഞുവെക്കുമെന്നും ബൈഡൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഗസ്സയുടെ യുദ്ധാനന്തര ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിലും 'ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാര' വിഷയത്തിലും ഇരുവരുടെയും നിലപാടുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു.
മാസങ്ങളോളം പരസ്പരം കടുത്ത നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നീട് പുസ്തകത്തിലൂടെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ അവസാന സംഭാഷണത്തിൽ നെതന്യാഹുവിനെ 'നല്ല മനുഷ്യൻ' എന്ന് ബൈഡൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.