Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:38 AM IST

    'നല്ല പോലെ പെരുമാറു, അല്ലെങ്കിൽ തുടച്ചുനീക്കും'; ഹമാസിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

    Donald Trump
    ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

    വാഷിങ്ടൺ: വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഹമാസിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള ശ്രമവുമായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. നല്ല പോലെ പെരുമാറു, അല്ലെങ്കിൽ തുടച്ചുനീക്കുമെന്നാണ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഞങ്ങൾ ഹമാസുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു.

    ഹമാസ് ആക്രമണങ്ങളിൽ തുടർന്നാൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകും. അവർ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നുചെന്ന് നൽകുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിറ്റിനുളളിൽ അവർ ആക്രമണം നടത്തും. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് ചെറിയൊരവസരം നൽകുകയാണെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി.

    അതേസമയം, വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന് പു​ല്ലു​വി​ല​യു​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ തു​ട​രുകയാണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. ഗ​സ്സ​യി​ലു​ട​നീ​ളം ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ടെ 57 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 158 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 80 ത​വ​ണ ന​ട​ന്ന വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​തി​ന​കം 100ഓ​ളം പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ഗ​സ്സ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ നാ​ടൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ​യെ​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വീ​ടു​ക​ളും അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പു​ക​ളും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം. ഇ​തോ​ടെ, അ​മേ​രി​ക്ക, ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​വി അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ശ​ക്ത​മാ​യി.

    യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഗ​സ്സ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് സൈ​നി​ക​ർ മ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും സം​ഘ​ർ​ഷം ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മേ​ഖ​ല ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ഖ​സ്സം ബ്രി​ഗേ​ഡ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ​ഹ​യ്യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഹ​മാ​സ് സം​ഘം ഈ​ജി​പ്ത്, ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ കാ​ണും. ഹ​മാ​സി​നു​ശേ​ഷം ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭ​ര​ണം ആ​രെ​യേ​ൽ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​കും പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യം. ട്രം​പും ടോ​ണി ​ബ്ലെ​യ​റും ന​യി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശ സം​ഘ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​മാ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫും മ​രു​മ​ക​ൻ ജാ​രെ​ദ് കു​ഷ്ന​റും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​രു​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നെ​ത​ന്യാ​ഹു സ​ർ​ക്കാ​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യി ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തും. യു.​എ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജെ.​ഡി വാ​ൻ​സ് ഇ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ, റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​നി​യൊ​രു അ​റി​യി​പ്പു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​തി​ർ​ത്തി തു​റ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ക​രം, മ​റ്റു ര​ണ്ട് അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ വ​ഴി ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കൊ​ടി​യ പ​ട്ടി​ണി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ലു​ട​നീ​ളം അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാം​വി​ധം കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കു​മി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​നം വേ​ണ​മെ​ന്നും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ നാ​ബു​ൽ​സി​ൽ 70,000 ച​തു​​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലേ​റെ സ്ഥ​ലം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പു​തു​താ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സൈ​നി​ക പി​ടി​ച്ച​ട​ക്ക​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് വ​ഴി​യാ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി. ഈ ​വ​ർ​ഷം 53 ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളി​ലാ​യി വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:GazaIsraelhamasDonald Trump
