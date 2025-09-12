Begin typing your search above and press return to search.
    അവതാരകൻ ഹമാസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ‘ഭീകരസംഘടന’യെന്ന്; തിരുത്തി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ബി.ബി.സി.

    ബി.ബി.സി ന്യൂസ് മാനേജ്മെന്‍റുമായെല്ലാം ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തറിയിച്ചത്
    ലണ്ടൻ: തങ്ങളുടെ വാർത്താ അവതാരകൻ ഹമാസിനെ ‘ഭീകരസംഘടന’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് തിരുത്തി ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കോർപറേഷൻ (ബി.ബി.സി). സ്റ്റാഫ് അംഗം ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് ബി.ബി.സിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കംപ്ലയിന്റ്സ് യൂനിറ്റാണ് (ഇ.സി.യു) നിലപാടെടുത്തത്.

    ജൂൺ 15ന് ഒരു വാർത്താ പ്രക്ഷേപണത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. അവതാരകന്‍റെ പേര് ബി.ബി.സി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ബി.ബി.സിയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കംപ്ലയിന്റ്സ് യൂനിറ്റ് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഇന്നലെയാണ് ബി.ബി.സി പുറത്തറിയിച്ചത്. ബി.ബി.സി ന്യൂസ് മാനേജ്മെന്‍റുമായെല്ലാം ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കൃത്യതയ്ക്കും നിഷ്പക്ഷതയ്ക്കും വേണ്ടി ബി.ബി.സി സംഘടനകളെ ‘ഭീകര’ അല്ലെങ്കിൽ ‘ഭീകര സംഘങ്ങൾ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷികൾ അവയെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയും -എക്സിക്യൂട്ടീവ് കംപ്ലയിന്റ്സ് യൂനിറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.

    ബി.ബി.സി അവതാരകർ ഹമാസിനെ ‘ഭീകരസംഘടനയെന്ന് പറയുന്ന’ എന്നും ‘ഫലസ്തീൻ സായുധ സംഘം’ എന്നുമെല്ലാമാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡേവിഡ് കാമറൂൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇക്കാര്യത്താൽ ബി.ബി.സിയെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാറിന്റെ ഭാഷ സ്വീകരിച്ചാൽ തങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പ്രേക്ഷകൻ കരുതുമെന്നും, അത് ഗസ്സ പ്രതിസന്ധി നിഷ്പക്ഷമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്നുമായിരുന്നു ബി.ബി.സി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.

    ബി.ബി.സിയുടെ ഈ നിലപാട് ഹമാസിനെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കണമെന്ന ചർച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വീണ്ടും സജീവമാകാൻ കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ 14 പേ​രെ കൊ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: ക​ടു​ത്ത ​ആ​ഗോ​ള സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​നി​ടെ​യും ഗ​സ്സ​യി​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും താ​മ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും നാ​മാ​വ​ശേ​ഷ​മാ​ക്ക​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ൽ 59 പേ​രാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​വി​ടെ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ 14 പേ​രാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ ജ​നം തി​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​ര​വ​ധി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നി​ലം​പ​രി​ശാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മീ​പ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം 50ലേ​റെ ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ര​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം​ പേ​ർ​ക്കാ​ണ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വീ​ടി​ല്ലാ​താ​യ​ത്.

