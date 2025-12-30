Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 7:50 AM IST

    ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബീഗം ഖാലിദ സിയ അന്തരിച്ചു

    khalida ziya
    ഖാലിദ സിയ

    ധാക്ക: മുൻ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണൽ പാർട്ടി (ബി.എൻ.പി) അധ്യക്ഷയുമായ ബീഗം ഖാലിദ സിയ (80) അന്തരിച്ചു. ദീർഘകാലമായ അസുഖബാധിതയായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ രാജ്യത്തെ ശക്തമായ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഖാലിദ സിയ നെഞ്ചിലെ അണുബാധ മൂലം നവംബർ 23 മുതൽ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു.

    ​ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പ്രാദേശിക സമയം ആറുമണിക്ക് ധാക്കയിലെ എവർകെയർ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം.

    1991മുതൽ 1996 വരെയായിരുന്നു ഖാലിദ സിയ ആദ്യമായി ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രിയായത്. തുടർന്ന് 2001 മുതൽ 2006 വരെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അഴിമതി കേസിൽ കുരുക്കിലായതോടെ 2018ൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

    ​വിദ്യാർഥി യുവനജ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് അധികാരം നഷ്ട​പ്പെട്ട് രാജ്യം വിട്ട മുൻപ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഹസീനയുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളി കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകാലം ബംഗ്ലാദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ഖാലിദ സിയ. അസുഖ ബാധിതയായതോടെ ചികിത്സക്കായി വിദേശത്ത് പോകുന്നതിനും ഇവർക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.

    TAGS:bangladeshBangladesh Nationalist PartyBreaking NewsKhalida ZiaBangladesh Prime MinisterLatest News
    News Summary - Bangladesh’s former Prime Minister Khaleda Zia dies
