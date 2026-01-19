Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇന്ത്യയുമായി സംഭാഷണ...
    World
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 8:18 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 8:18 AM IST

    ഇന്ത്യയുമായി സംഭാഷണ പ്രതീക്ഷയുമായി ബംഗ്ലാദേശ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യയുമായി സംഭാഷണ പ്രതീക്ഷയുമായി ബംഗ്ലാദേശ്
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നി​ടെ രാ​ജ്യം​വി​ട്ട ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​ക്ക് അ​ഭ​യം ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര​ബ​ന്ധ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ വി​ള്ള​ലി​നി​ട​യി​ൽ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും ഇ​ടം തു​റ​ന്നു​കി​ട്ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഇ​ടം തു​റ​ന്നു​കി​ട്ടു​മെ​ന്നാ​ണ് താ​ൻ ക​രു​തു​ന്ന​തെ​ന്ന് ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ണ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് ഹ​മീ​ദു​ല്ല പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​ര​സ്പ​രം ആ​ദ​ര​വും അം​ഗീ​കാ​ര​വും ന​ൽ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു സം​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലെ യു​വ​ത​ല​മു​റ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​​ന്ന​തെ​ന്നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖൈ് ​ഹ​സീ​ന​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ന​യി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​വ് ശ​രീ​ഫ് ഉ​സ്മാ​ൻ ഹാ​ദി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വെ​ന്ന് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ആ​രോ​പി​ക്കു​ക​യും ഹാ​ദി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ ഹി​ന്ദു ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം വീ​ണ്ടും വ​ഷ​ളാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    സ​മൂ​ഹ​മാ​യാ​ലും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​മാ​യാ​ലും ഏ​തൊ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹി​ന്ദു ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​വ ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മൂ​ഹം ഇ​തി​നോ​ട് ഉ​ട​ന​ടി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്നും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി ജ​ന​ത ​ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ല​പി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bengladeshSheikh HasinaIndia
    News Summary - Bangladesh hopes for discussion with India
    Similar News
    Next Story
    X