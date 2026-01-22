Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightബംഗ്ലാദേശ് പൊതു...
    World
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 11:45 PM IST

    ബംഗ്ലാദേശ് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    Bangladesh general election
    cancel
    Listen to this Article

    ധാക്ക: ദീർഘകാല പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഹസീനയെ 2024ൽ പുറത്താക്കിയശേഷം ബംഗ്ലാദേശിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കം. ഫെബ്രുവരി 12നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. 12 കക്ഷികളാണ് ഔദ്യോഗികമായി മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. തലസ്ഥാന നഗരമായ ധാക്കയിലും മറ്റു പട്ടണങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ പ്രചാരണ റാലികൾ നടത്തി.

    രാജ്യത്ത് സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന് ഇടക്കാല ഭരണമേധാവി മുഹമ്മദ് യൂനുസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ശൈഖ് ഹസീനയുടെ കക്ഷിയായ അവാമി ലീഗിന് വിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.

    ദീർഘകാലമായി ബംഗ്ലാദേശ് ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവാമി ലീഗും ബംഗ്ലാദേശ് നാഷനലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ബി.എൻ.പി)യുമാണ്. വിദ്യാർഥികൾ നയിക്കുന്ന നാഷനൽ സിറ്റിസൺ പാർട്ടി, ബംഗ്ലാദേശ് ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി നേതൃത്വം നൽകുന്ന 10 കക്ഷികളുടെ മുന്നണി എന്നിവയും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bangladeshWorld Newsgeneral electionCampaigning
    News Summary - Bangladesh general election: Campaigning begins
    Similar News
    Next Story
    X