Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 9:58 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 9:58 PM IST

    ‘ആസ്ട്രേലിയയുടെ ഹീറോ’ ആശുപത്രിയിൽ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു

    ‘ആസ്ട്രേലിയയുടെ ഹീറോ’ ആശുപത്രിയിൽ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു
    Listen to this Article

    സി​ഡ്നി: സി​ഡ്നി ബോ​ണ്ടി ബീ​ച്ചി​ൽ ജൂ​ത ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 15 പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ തോ​ക്കു​ധാ​രി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി ഹീ​റോ ആ​യി മാ​റി​യ 43കാ​ര​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സു​ഖം പ്രാ​പി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. ബീ​ച്ചി​ലെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കു​നേ​രെ നി​ർ​ദ​യം വെ​ടി​വെ​പ്പ് തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ്വ​ന്തം ജീ​വ​ൻ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ​അ​ഹ്മ​ദ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    തോ​ക്കു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന​റി​യാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​റ​പ​റ്റി അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​ക്ര​മി​യെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ ഇ​യാ​ൾ തോ​ക്ക് കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​കാ​തെ ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ലാ​തെ കാ​ത്തു.

    ഇ​തി​നി​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ അ​ക്ര​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് അ​ഹ്മ​ദി​ന് വെ​ടി​യേ​റ്റി​രു​ന്നു. അ​ക്ര​മി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളെ വ​ധി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യാ​ളെ​യും വെ​ടി​വെ​ച്ച് കീ​ഴ​ട​ക്കി. ഇ​യാ​ൾ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​ണ്. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഹ്മ​ദ് ആ​ശു​പ​​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    TAGS:terror attackAustraliaBondi Beack attack
