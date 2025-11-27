Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ബുർഖ ധരിച്ച് സെനറ്റിലെത്തിയ ആസ്ട്രേലിയൻ സെനറ്റർക്ക് സസ്​പെൻഷൻ

    ബുർഖ ധരിച്ച് സെനറ്റിലെത്തിയ ആസ്ട്രേലിയൻ സെനറ്റർക്ക് സസ്​പെൻഷൻ
    സിഡ്നി: പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബുർഖ ധരിച്ച് സെനറ്റിലെത്തിയ ആസ്ട്രേലിയൻ സെനറ്റർക്ക് സസ്​പെൻഷൻ. ആസ്ട്രേലിയൻ സെനറ്റർ പോളിൻ ഹാൻസനെയാണ് ഏഴു ദിവസത്തെ സെനറ്റ്സിറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് സസ്​പെൻഷന്റ് ചെയ്തത്.

    രാജ്യത്ത് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ബുർഖയും മറ്റ് മുഖം മറയ്ക്കുന്ന വസ്​ത്രങ്ങളും നിരോധിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉയർത്തി ഇവർ പാർലമെന്റിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ പാർലമെന്റ് അനുമതി നൽകിയില്ല. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സെനറ്റർ ബുർഖ ധരിച്ച് പ്രതിഷേധ സൂചകമായി പാർലമെന്റിലെ സെനറ്റ് യോഗത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തത്.

    71കാരിയായ പോളിൻ ഹാൻസൻ മുസ്ലിംവിരുദ്ധ- കുടിയേറ്റവിരുദ്ധ വൺനേഷൻ മൈനർ പാർട്ടിയുടെ പാർലമെന്റംഗമാണ്.

    പാർലമെന്റിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇവരുടെ നടപടിയിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇവർ അതിന് തയ്യാറായില്ല. അതിനാലാണ് സസ്​പെന്റ് ചെയ്ത് സെനറ്റ് നടപടിയെടുത്തത്.

    ഇവരുടെ നടപടിയിൽ മുസ്‍ലിം സെനറ്റംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധമുയർത്തി. സെനറ്ററുടെ വിദ്വേഷപരമായ പ്രകടനം വലിയ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പെനി വോങ് പറഞ്ഞു.

    2017ലും ഇവർ സമാനമായ ആവശ്യമുയർത്തി ഇതേ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് നടപടി നേരിട്ടിരുന്നില്ല.

