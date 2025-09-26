Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    26 Sept 2025 11:37 PM IST
    26 Sept 2025 11:37 PM IST

    ‘ഹ​മാ​സി​നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രും’; സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് നെ​ത​ന്യാ​ഹു

    benjamin netanyahu
    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ്: ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഹ​മാ​സി​നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു. യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു നെ​ത​ന്യാ​ഹു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ​യാ​ണെ​ന്ന ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ള്ളി. അ​ത് തെ​റ്റാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ നെ​ത​ന്യാ​ഹു, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​മെ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ത​ള്ളി. ‘ജ​റൂ​സ​ല​മി​ന് ഒ​രു മൈ​ൽ അ​ക​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11നു​ശേ​ഷം ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ അ​ൽ​ഖാ​ഇ​ദ​ക്ക് ഇ​ടം​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു ​പോ​ലെ​യാ​ണ്’ -​അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തു കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു ​നി​ന്ന് കൈ​യ​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ​യെയും 12 ദി​വ​സം നീ​ണ്ട ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​യും നെ​ത​ന്യാ​ഹു ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രെ നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ച്ചു​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ ഊ​ഴം.

    നി​ര​വ​ധി അ​റ​ബ്, മു​സ്‍ലിം, ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചി​ല യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ പ്ര​സം​ഗം ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​സ​ഭ​യെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത നി​ര​വ​ധി ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഗ​സ്സ ആ​ക്ര​മ​ണം നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​​​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വി​സ നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ബ്ബാ​സ് വി​ഡി​യോ വ​ഴി​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത​ത്.

