Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഇന്ത്യൻ കപ്പലിന് നേരെ...
    World
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 11:06 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 11:06 PM IST

    ഇന്ത്യൻ കപ്പലിന് നേരെ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യൻ കപ്പലിന് നേരെ കടൽക്കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണം
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article


    സി​ക്ക​യി​ൽ നി​ന്ന് ഡ​ർ​ബ​നി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട മാ​ൾ​ട്ട പ​താ​ക​യു​ള്ള ക​പ്പ​ലാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട ക​പ്പ​ലി​ന് നേ​രെ സോ​മാ​ലി​യ​ൻ തീ​ര​ത്ത് ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​പ്പ​ലി​ന് നേ​രെ യ​ന്ത്ര​ത്തോ​ക്കു​ക​ളും ഗ്ര​നേ​ഡു​ക​ളും പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച അ​ക്ര​മി​ക​ൾ ക​പ്പ​ലി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സി​ക്ക​യി​ൽ നി​ന്ന് ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ഡ​ർ​ബ​നി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട മാ​ൾ​ട്ട പ​താ​ക​യു​ള്ള ക​പ്പ​ലാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. സോ​മാ​ലി​യ​ൻ ക​ട​ൽ​ക്കൊ​ള്ള​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണി​തെ​ന്നും ഇ​വ​ർ താ​വ​ള​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഇ​റാ​നി​യ​ൻ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ട് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു.​കെ മാ​രി​ടൈം ട്രേ​ഡ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് സെ​ന്റ​ർ സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ൾ സോ​മാ​ലി​യ​ൻ ക​ട​ൽ​ക്കൊ​ള്ള​ക്കാ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:piratesship attack
    News Summary - Attackers target ship off Somalia’s coast amid piracy resurgence
    Similar News
    Next Story
    X