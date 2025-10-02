Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightയുക്രെയ്‌നിലെ ആണവ...
    World
    Posted On
    date_range 2 Oct 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Oct 2025 11:01 PM IST

    യുക്രെയ്‌നിലെ ആണവ നിലയങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണം ആഗോള ഭീഷണി -സെലൻസ്‌കി

    text_fields
    bookmark_border
    യുക്രെയ്‌നിലെ ആണവ നിലയങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണം ആഗോള ഭീഷണി -സെലൻസ്‌കി
    cancel
    Listen to this Article

    കി​യ​വ്: യു​ക്രെ​യ്ൻ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ണ്ടാ​യ റ​ഷ്യ​ൻ ഡ്രോ​ണാ​ക്ര​ണം രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ണ​വ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി യു​ക്രെ​യ്ൻ.

    റ​ഷ്യ​ൻ ഡ്രോ​ണാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് 1986ലെ ​ചെ​ർ​ണോ​ബി​ൽ ആ​ണ​വ ദു​ര​ന്ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം വൈ​ദ്യു​തി വി​ച്ഛേ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ചെ​ർ​ണോ​ബി​ലോ റ​ഷ്യ​ൻ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള സ​പോ​രി​ഷി​യ ആ​ണ​വ നി​ല​യ​മോ നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ധ​ന​ക്ക​മ്പി​ക​ൾ ത​ണു​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ണു​വി​കി​ര​ണം ത​ട​യാ​നും ഇ​വി​ടേ​ക്ക് സ്ഥി​ര​മാ​യ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ആ​ണ​വ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ വി​കി​ര​ണ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ്സം ബാ​ധി​ച്ചു.

    റ​ഷ്യ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ആ​ണ​വ സു​ര​ക്ഷ​യെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും യു​ക്രെ​യ്‌​നി​ന്റെ ആ​ണ​വ നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഓ​രോ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും ആ​ഗോ​ള ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്‌​കി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Nuclear PlantukraineDrone attackVolodymyr Zelenskyy
    News Summary - Attack on Ukraine's nuclear plants a global threat - Zelensky
    Similar News
    Next Story
    X