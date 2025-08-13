Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightയു.എസിൽ...
    World
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 11:07 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 11:07 PM IST

    യു.എസിൽ ക്ഷേത്രത്തിനുനേരെ അതിക്രമം

    text_fields
    bookmark_border
    യു.എസിൽ ക്ഷേത്രത്തിനുനേരെ അതിക്രമം
    cancel

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: യു.​എ​സി​ലെ ഇ​ന്ത്യാ​ന​യി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു​നേ​രെ അ​തി​ക്ര​മം. ഗ്രീ​ൻ​വു​ഡ് സി​റ്റി​യി​ലെ ബാ​പ്സ് സ്വാ​മി​നാ​രാ​യ​ൺ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ നാ​മ​ഫ​ല​കം അ​ക്ര​മി​ക​ൾ കേ​ടു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിരുദ്ധ ചുവരെഴുത്തുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ ഷി​കാ​ഗോ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ക്ഷേത്രം വികൃതമാക്കിയ അക്രമികളെ കണ്ടെത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കോൺസുലേറ്റ് പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ നാ​ലാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് യു.​എ​സി​ൽ ബാ​പ്സ് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു​നേ​രെ അ​തി​ക്ര​മ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ലെ ബാ​പ്സ് ക്ഷേ​ത്രം ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:USWorld Newstemple attack
    News Summary - Attack on temple in the US
    Similar News
    Next Story
    X