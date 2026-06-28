Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightപാകിസ്താനിൽ...
    World
    Posted On
    date_range 28 Jun 2026 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jun 2026 10:07 AM IST

    പാകിസ്താനിൽ സുരക്ഷാകേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ആക്രമണം: മൂന്ന് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    pakistan
    cancel

    കറാച്ചി: പാകിസ്താനിലെ കറാച്ചിയിൽ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ സായുധ സംഘം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പാരാമിലിട്ടറി സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഗുലിസ്ഥാൻ-ഇ-ജൗഹറിലുള്ള പാരാമിലിട്ടറി ആസ്ഥാനത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ആക്രമണത്തിനിടെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നാല് അക്രമികളെ സൈന്യം വധിച്ചു.

    സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച വാഹനവുമായി എത്തിയ അഞ്ചംഗസംഘം റേഞ്ചേഴ്സ് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയും പിന്നാലെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ സ്ഫോടനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ സിന്ധ് മുഖ്യമന്ത്രി സയ്യിദ് മുറാദ് അലി ഷാ അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സേനയും പാരാമിലിട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥരും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:karachiterror attackPakistanSoldier death
    News Summary - Attack on security post in Pakistan: Three soldiers killed
    Similar News
    Next Story
    X