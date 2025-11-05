Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    5 Nov 2025 9:46 PM IST
    Updated On
    5 Nov 2025 9:46 PM IST

    വീണ്ടും ചോരക്കളമായി സുഡാൻ; അൽ ഉബൈദിൽ 40 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും യു.​എ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു
    വീണ്ടും ചോരക്കളമായി സുഡാൻ; അൽ ഉബൈദിൽ 40 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
    Listen to this Article

    ഖാ​ർ​ത്തൂം: സു​ഡാ​നി​ലെ അ​ൽ-​ഉ​ബൈ​ദി​ൽ ശ​വ​സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 40 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ സു​ഡാ​നീ​സ് സാ​യു​ധ സേ​ന​യു​ടെ (എ​സ്.​എ.​എ​ഫ്) നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് അ​ർ​ധ​സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ റാ​പ്പി​ഡ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഫോ​ഴ്‌​സ് (ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​ഫ്). കു​ർ​ദു​ഫാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ്.

    പോ​രാ​ട്ടം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് കു​ർ​ദു​ഫാ​നി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ സ്ഥി​തി വ​ഷ​ളാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ർ‌.​എ​സ്‌.​എ​ഫ് സ​മീ​പ ന​ഗ​ര​മാ​യ ബാ​ര തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച് നോ​ർ​ത്ത് ദാ​ർ​ഫൂ​റി​ലെ അ​ൽ​ഫാ​ഷി​റി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ 70,000ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദി​ലേ​ക്ക് പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്ത​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും യു.​എ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    2023ൽ ​എ​സ്‌.​എ‌.​എ​ഫും ആ​ർ‌.​എ​സ്‌.​എ​ഫും ത​മ്മി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. 1.2‍ കോ​ടി​യോ​ളം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്തു. യു.​എ​സി​ന്‍റെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ആ​ർ‌.​എ​സ്‌.​എ​ഫി​നെ​തി​രെ സൈ​ന്യം പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സു​ഡാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ഹ​സ​ൻ ക​ബ്രൗ​ൺ.

    Show Full Article
    TAGS:Sudancivil war
