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Madhyamam
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    ഫ്ലൈ​ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണം; ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ടു​പ്പി​ച്ച് ​ഇ​സ്രാ​യേ​ലും യു.​എ​സും

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    സ​ഹ​പൈ​ല​റ്റി​ന് ‘തീ​വ്ര ഇ​സ്‌​ലാ​മി​സ്റ്റ് സ്വാ​ധീ​ന’മെന്ന് നെ​ത​ന്യാ​ഹു; പി​ന്നി​ൽ ഇ​റാ​നെ​ങ്കി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്ന് ട്രം​പ്
    ഫ്ലൈ​ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണം; ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ടു​പ്പി​ച്ച് ​ഇ​സ്രാ​യേ​ലും യു.​എ​സും
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    തെ​ൽ അ​വീ​വ്: ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലേ​ക്കു​പോ​യ ഫ്ലൈ​ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​നെ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​ചി​ത്ര ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ലും യു.​എ​സും. ക്യാ​പ്റ്റ​നെ പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച് വി​മാ​നം ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ഹ​പൈ​ല​റ്റി​ന് തീ​വ്ര ഇ​സ്‌​ലാ​മി​സ്റ്റ് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ആ​രോ​പി​ച്ചു. മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ഇ​റാ​ന് പ​ങ്കു​​ണ്ടെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യു​മാ​യി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    ഒ​മാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സ​ഹ​പൈ​ല​റ്റാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​നി​ടെ ക്യാ​പ്റ്റ​നെ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വി​മാ​നം അ​തി​വേ​ഗം താ​ഴേ​ക്ക് പ​തി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട് സ​ഹ​പൈ​ല​റ്റി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​തോ​ടെ റി​സ​ർ​വ് ക്രൂ ​വി​മാ​നം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ത​ബൂ​ക്കി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഇ​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ ശ്ര​മം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​ന്നും ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​ന് പ​ങ്കു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഇ​റാ​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു.​എ​സി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്ന ഇ​റാ​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്ക് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ആ​​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യു​മാ​യി ട്രം​പ് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    നി​ല​വി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​നാ​യ സ​ഹ​പൈ​ല​റ്റ് സൗ​ദി സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​യാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്കൊ​പ്പം യു.​എ.​ഇ, അ​മേ​രി​ക്ക, ഒ​മാ​ൻ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ഹ​പൈ​ല​റ്റ് ഒ​റ്റ​ക്കാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​ന് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന​തി​ന് ഇ​തു​വ​രെ തെ​ളി​വൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി സു​ര​ക്ഷാ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ കാ​ര​ണം ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ഹ​പൈ​ല​റ്റി​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​വും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​യാ​ളെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​യ​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

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    News Summary - Attack on Flydubai flight: Israel and US escalate allegations
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