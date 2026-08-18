Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽ...
    World
    Posted On
    date_range 18 Aug 2026 5:16 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2026 5:16 PM IST

    ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഒമാൻ തീരത്ത് കപ്പലിനുനേരെ ആക്രമണം; ജീവനക്കാരന് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഒമാൻ തീരത്ത് കപ്പലിനുനേരെ ആക്രമണം; ജീവനക്കാരന് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്
    cancel

    തെഹ്റാൻ: ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഒമാൻ തീരത്ത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കപ്പലിനുനേരെ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ പ്രൊജക്ടൈൽ ആക്രമണമുണ്ടായി. ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിന്റെ എൻജിൻ റൂം തകരുകയും ഒരു ജീവനക്കാരന് പരിക്കേൽക്കുകയോ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്തതായി ബ്രിട്ടീഷ് നേവിയുടെ യു.കെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (UKMTO) അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ഒമാൻ തീരസംരക്ഷണ സേന രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അന്വേഷണത്തിനും നേതൃത്വം നൽകിവരികയാണ്. കടലിൽ എണ്ണച്ചോർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിൽ പാരിസ്ഥിതിക നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

    ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇറാൻ അടച്ചുപൂട്ടിയ ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക്, തങ്ങളുടെ ഉപാധികൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ തുറക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഖർ ഖാലിബഫ് വ്യക്തമാക്കി. നാവിക ഉപരോധം പിൻവലിക്കൽ, മരവിപ്പിച്ച ആസ്തികൾ മോചിപ്പിക്കൽ, എണ്ണ കയറ്റുമതി ഉപരോധം നീക്കൽ, സൈനിക ഭീഷണികൾ അവസാനിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ അമേരിക്കയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ താത്കാലിക ധാരണയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. അതേസമയം, ഒമാനുമായി ഇറാൻ പുതിയ മാനേജ്മെന്റ് ചർച്ചകൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒമാൻ ഈ നീക്കങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അമേരിക്കയുമായുള്ള സമാധാന കരാറിലെത്താൻ ഇറാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ ഇസ്രായേൽ ബോധപൂർവ്വം അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കരാർ പരാജയപ്പെടുത്താനും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് തടയാനും സിയോണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ഇതിനിടയിൽ, തെക്കൻ ലെബനനിലെ മജ്ദൽ സൂൻ പ്രദേശത്ത് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം കനത്ത ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തി. അൽ-മൻസൂരി പ്രദേശത്ത് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വ്യോമാക്രമണവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹദ്ദാത, ബരാചിത് പട്ടണങ്ങളുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധി സാധാരണക്കാരാണ് മേഖലയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരം തേടാൻ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോട് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യിബ് എർദോഗൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള 60 ദിവസത്തെ ചർച്ചാ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ഇരുനേതാക്കളും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത്. ചർച്ചകൾ തുടരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എർദോഗൻ ഊന്നിപ്പറയുകയും, മേഖലയിലെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനായി തുർക്കി, സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവർ തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച സംയുക്ത പ്രതിരോധ ഉടമ്പടിയെ ട്രംപ് പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Strait of HormuzOman
    News Summary - Attack on a ship off Oman coast in Strait of Hormuz; crew member reportedly injured
    Similar News
    Next Story
    X