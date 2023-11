cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

link ഗസ്സ: ഗസ്സയിൽ ആംബുലൻസുകൾക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 15 പേർ. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഫലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസന്റ് പുറത്ത് വിട്ടു. പ്രാദേശിക സമയം വൈകീട്ട് 4.05ഓടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് റെഡ് ക്രസന്റ് അറിയിച്ചു.

റഫ അതിർത്തിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്ന അഞ്ച് ആംബുലൻസുകളടങ്ങിയ കോൺവോയ്ക്ക് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇതിൽ നാല് ആംബുലൻസുകൾ ഫലസ്തീൻ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റേതും ഒരെണ്ണം റെഡ് ക്രസന്റിന്റേതുമാണ്. റഫ അതിർത്തിയിലേക്കുള്ള അൽ റാഷിദ് കോസ്റ്റൽ റോഡിലൂടെ നാല് കിലോ മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചതും റോഡിൽ തടസമുണ്ടാവുകയും ആംബുലൻസുകൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒരു കിലോ മീറ്റർ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആംബുലൻസിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. എന്നാൽ, ആക്രമണത്തിന് ശേഷവും മറ്റ് ആംബുലൻസുകൾ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നു. ആശുപത്രി ഗേറ്റിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ആംബുലൻസും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ ആക്രമണത്തിലാണ് 15 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തത്.

അതേസമയം, ഗ​സ്സ​യി​ൽ മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ 9200ലേ​റെ​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ 3,826 കു​ട്ടി​ക​ളും 2,405 സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്. 32,500ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ട​ക​ളൊ​ന്നും തു​റ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ശ്യ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ ബേ​ക്ക​റി​ക​ളും അ​ട​ച്ചി​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഏ​തു നി​മി​ഷ​വും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബോം​ബു​വ​ർ​ഷ സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ജ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​നും മ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ​പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ 35 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ 16ഉം ​ഇ​ന്ധ​നം തീ​ർ​ന്ന് അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

