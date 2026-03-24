Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightകൊളംബിയയിൽ സൈനിക...
    World
    Posted On
    date_range 24 March 2026 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 24 March 2026 9:22 AM IST

    കൊളംബിയയിൽ സൈനിക വിമാനം തകർന്ന് 66 മരണം; രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ബൊഗോട്ട: തെക്കൻ കൊളംബിയയിൽ സൈനിക വിമാനം തകർന്നു വീണ് വൻ ദുരന്തം. 125 യാത്രക്കാരുമായി പറന്നുയർന്ന സി-130 ഹെർക്കുലീസ് വിമാനമാണ് തകർന്നു വീണത്. അപകടത്തിൽ 66 പേർ മരിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    ഇക്വഡോർ, പെറു അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള പുർട്ടോ ലെഗുയിസാമോയിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന ഉടനെയാണ് വിമാനം തകർന്നു വീണത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ 58 സൈനികരും ആറ് വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

    വിമാനം തകർന്നു വീണത് വനമേഖലായതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് അതീവ വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടുന്നത്. വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വനത്തിലുടനീളം ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ്. ഡ്രഗ് കാർട്ടലുകളുടെയും സായുധ സംഘങ്ങളുടെയും സ്വാധീനമേഖലയായതിനാൽ കനത്ത സുരക്ഷാ ഭീഷണിക്കിടയിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.



    ആകാശത്ത് വെച്ച് വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടതായും പിന്നാലെ വിമാനം തകർന്നു വീണതായും പ്രദേശവാസിയായ നോവ മോട്ട പറഞ്ഞു. കത്തുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നാട്ടുകാർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൊളംബിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഗുസ്താവോ പെട്രോ ദുഖം രേഖപ്പെടുത്തി. വിമാനം ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് പങ്കുവെച്ചു. രാജ്യത്തെ സൈനിക സന്നാഹങ്ങൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് ഈ അപകടം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ മന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.

    കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സി-130 ഹെർക്കുലീസ് അപകടമാണിത്. ഫെബ്രുവരി 27ന് ബൊളീവിയയിൽ സമാനമായ അപകടത്തിൽ 24 പേർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സൈന്യങ്ങൾ ദുർഘടമായ പാതകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിമാനമാണിത്. സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമാണോ അപകടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Plane CrashColombiaDeath NewsAir ForceMilitary Plane
    News Summary - At Least 66 Killed After Colombian Air Force Plane Carrying 125 Soldiers Crashes Shortly After Takeoff Near Peru
    Similar News
    Next Story
    X