ഗസ്സ യു.എൻ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിലെ സ്കൂളിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം: 6 ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഗസ്സ: ഇസ്രായേൽ യുദ്ധക്കുറ്റം തുടരുന്ന ഗസ്സയിൽ ഐക്യ രാഷ്ട്രസഭ നടത്തുന്ന അഭയാർഥി ക്യാമ്പിന് നേ​രെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 6 ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഫലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥികൾക്കായി യു.എൻ റിലീഫ് ആൻഡ് വർക്സ് ഏജൻസി (യു.എൻ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എ) ഗസ്സ മുനമ്പിലെ അൽ-മഗാസി അഭയാർഥി ക്യാമ്പിലെ സ്‌കൂളിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യു.എൻ അഭയാർഥി ഏജൻസി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

🛑 At least 6 people were killed this afternoon when an @UNRWA school was hit in al-Maghazi refugee camp.



This is outrageous & it again shows a flagrant disregard for the lives of civilians.



No place is safe in📍#Gaza anymore, not even @UN facilities.

