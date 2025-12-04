Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    4 Dec 2025 11:07 PM IST
    Updated On
    4 Dec 2025 11:07 PM IST

    ശൈഖ് ഹസീനയുടെ മകന് അറസ്റ്റ് വാറന്‍റ് ഹ​സീ​ന​യു​ടെ മു​ൻ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വു​കൂ​ടി​യാ​യ സ​ജീ​ബ് നി​ല​വി​ൽയു.​എ​സി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്

    Arrest warrant,Crimes-against-humanity,Internet shutdown,US resident,July Uprising, അറസ്റ്റ്, ശൈഖ് ഹസീന,സാജിബ്
    ധാ​ക്ക: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലെ പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​യു​ടെ മ​ക​ൻ സ​ജീ​ബ് വാ​ജി​ദ് ജോ​യ്ക്കെ​തി​രെ (54) അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്‍റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ. ജൂ​ലൈ​യി​ലെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ജ​യി​ലി​ലു​ള്ള മു​ൻ മ​ന്ത്രി ജു​നൈ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് പാ​ല​ക്കി​നെ​തി​രെ​യും സ​മാ​ന വാ​റ​ന്റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തെ ക്രൂ​ര​മാ​യി അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​ന് ഹ​സീ​ന​ക്കും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​സ​ദു​സ്സ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ ക​മാ​ലി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ നേ​ര​ത്തേ വ​ധ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഹ​സീ​ന​യു​ടെ മു​ൻ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വു​കൂ​ടി​യാ​യ സ​ജീ​ബ് നി​ല​വി​ൽ യു.​എ​സി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

