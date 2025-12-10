Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:28 PM IST

    ജറൂസലമിന് ചുറ്റുമുള്ള നെടുനീളൻ മതിൽ കണ്ടെത്തി പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ

    ജറൂസലമിന് ചുറ്റുമുള്ള നെടുനീളൻ മതിൽ കണ്ടെത്തി പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ
    ജ​റൂ​സ​ലം: പു​രാ​ത​ന ജ​റൂ​സ​ലം ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള നെ​ടു​നീ​ള​ൻ മ​തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി പു​രാ​വ​സ്തു ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ. പ​ര​സ്പ​രം പോ​ര​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന നാ​ട്ടു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ൽ 2100 വ​ർ​ഷം മു​മ്പു​ണ്ടാ​ക്കി​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ തെ​ളി​വു​കൂ​ടി​യാ​കാം ഇ​തെ​ന്നാ​ണ് അ​നു​മാ​നം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​യാ​ണ് പു​രാ​വ​സ്തു​ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ മ​തി​ലി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഹ​സ്മോ​നി​യ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം തീ​ർ​ത്ത മ​തി​ലാ​ണി​ത്. യ​ഹൂ​ദ പോ​രാ​ളി​ക​ൾ ബി.​സി ര​ണ്ടാം​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ​ക്തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ജ​റൂ​സ​ലം​ ക്ഷേ​ത്രം മോ​ചി​പ്പി​ച്ച് പു​നഃ​സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ പു​തു​ക്കു​ന്ന ‘ഹ​നു​ക്ക’ സം​ഭ​വം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​തേ കാ​ല​ത്താ​ണ്.

    News Summary - Archaeologists discover long wall around Jerusalem
