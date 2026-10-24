നെതന്യാഹുവിനെ താഴെയിറക്കാൻ അറബ് പാർട്ടികൾ; ഇസ്രായേൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായക കിംഗ്മേക്കർമാർtext_fields
ജറുസലേം: ഇസ്രായേലിൽ ഒക്ടോബർ 27 ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇസ്രായേലിലെ അറബ് വംശജരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രംഗത്ത്. സർക്കാരിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളാകാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും, നെതന്യാഹുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന എതിരാളിയായ ഗാദി ഐസൻകോട്ടും തമ്മിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേവലഭൂരിപക്ഷം നിർണയിക്കുന്ന നിർണായക 'കിംഗ്മേക്കർ'മാരായി അറബ് പാർട്ടികൾ മാറിയേക്കും.
ഇസ്രായേലിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 21 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന അറബ്-ഫലസ്തീനിയൻ പൗരന്മാരുടെ പ്രതിനിധികളായ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അറബ് മുന്നണികളുടെ നേതാക്കൾ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എഫ്.പിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ പൊതുലക്ഷ്യം നെതന്യാഹു സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്.
രണ്ട് അറബ് മുന്നണികൾ; ഐസൻകോട്ടിന് ഭൂരിപക്ഷം നൽകാൻ തയ്യാർ
120 അംഗങ്ങളുള്ള ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റായ നെസെറ്റിൽ അറബ് വോട്ടർമാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് രണ്ട് പ്രധാന പട്ടികകളാണ് ഇത്തവണ ജനവിധി തേടുന്നത്:
റാം (യുണൈറ്റഡ് അറബ് ലിസ്റ്റ് ): മൻസൂർ അബ്ബാസ് നയിക്കുന്ന മിതവാദ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് പാർട്ടി. 2021-ൽ നെതന്യാഹുവിനെതിരെ രൂപീകരിച്ച ഹ്രസ്വകാല സഖ്യസർക്കാരിൽ പങ്കാളിയായതിലൂടെ ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമായ ആദ്യ അറബ് പാർട്ടിയെന്ന ചരിത്രം ഇവർ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ എട്ട് സീറ്റുകൾ നേടി ഐസൻകോട്ടിന്റെ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം.
ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് (ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ്): യൂസഫ് ജബരീൻ നയിക്കുന്ന മൂന്ന് ഇടതുപക്ഷ-കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്-ഫലസ്തീൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംയുക്ത മുന്നണി. മനുഷ്യാവകാശ പ്രൊഫസറായ ജബരീൻ, സർക്കാരിൽ നേരിട്ട് ചേരില്ലെങ്കിലും നെതന്യാഹുവിന് പകരമുള്ള ഒരു പുതിയ ഭരണകൂടത്തിന് 'സുരക്ഷാ വലയം' തീർക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചു. നെതന്യാഹുവിന്റെ സഖ്യത്തിൽ ചേരുന്ന പ്രശ്നമേയില്ലെന്നും, ഒരുകൂട്ടരുടെയും പോക്കറ്റിലെ വോട്ടുകളല്ല തങ്ങളെന്നും കൃത്യമായ ഉപാധികളോടെ മാത്രമേ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കൂ എന്നും ഇരുനേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കി.
അക്രമങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ജൂത സ്ഥാനാർത്ഥിയും; ഗസ്സ യുദ്ധത്തിൽ രോഷം
അറബ് സമൂഹത്തിൽ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന അക്രമങ്ങളെയും കൊലപാതകങ്ങളെയും പൊലീസിന്റെ അനാസ്ഥയെയും ചെറുക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രധാന ദൗത്യമെന്ന് 'റാം' നേതാവ് മൻസൂർ അബ്ബാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി'
"ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി റാം പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ഒരു ജൂത വംശജനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അറബ് സമൂഹത്തിലെ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ജനപ്രീതി നേടിയ മുൻ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യോവ് സെഗലോവിറ്റ്സാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി. 2026-ൽ മാത്രം 170-ലധികം അറബ്-ഇസ്രായേലികളാണ് ആഭ്യന്തര അക്രമങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്".
— മൻസൂർ അബ്ബാസ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ഗസ്സയിലെ വംശഹത്യ, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഭീകരത, അറബ് വംശജരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വംശീയ നിയമനിർമാണങ്ങൾ എന്നിവ തുടരുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് നേതാവ് യൂസഫ് ജബരീൻ അടിവരയിട്ടു. മുൻപൊരിക്കലും ഒരു സർക്കാരും അറബ് പൗരന്മാരോട് ഇത്രയധികം വിദ്വേഷത്തോടെയും ക്രൂരതയോടെയും പെരുമാറിയിട്ടില്ലെന്നാണ് സാധാരണക്കാരായ വോട്ടർമാർ പ്രതികരിക്കുന്നത്. യുദ്ധങ്ങളും അക്രമങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് സമാധാനപൂർണമായ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു മിതവാദ സർക്കാരിനെയാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.