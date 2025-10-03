Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഗാന്ധിയുടെ പാത...
    World
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:30 PM IST

    ഗാന്ധിയുടെ പാത പിന്തുടരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്

    text_fields
    bookmark_border
    Antonio Guterres- Gandhi
    cancel
    camera_alt

    അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്, ഗാന്ധിജി

    Listen to this Article

    ജ​നീ​വ: ആ​ഗോ​ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​ഹാ​ത്മാ ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​വാ​ധി​കം പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ്.

    ഭി​ന്ന​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​യ​ത​ന്ത്ര​ബ​ന്ധം മു​ന്നോ​ട്ടു​ കൊ​ണ്ടു ​പോ​കു​ന്ന​തി​നും മ​ഹാ​ത്മാ​വി​ന്റെ പാ​ത പി​ന്തു​ട​രാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഗോ​ള സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ഹാ​ത്മാ ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​മാ​യ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ട് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ഹിം​സ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:united nationsGandhijiAntonio GuterresLatest News
    News Summary - Antonio Guterres calls for following in Gandhi's footsteps
    Similar News
    Next Story
    X