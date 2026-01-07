Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightയമനിൽ ഹൂതിവിരുദ്ധ...
    World
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 11:30 PM IST

    യമനിൽ ഹൂതിവിരുദ്ധ നേതാവിനെ ‘പിരിച്ചുവിട്ടു’

    text_fields
    bookmark_border
    അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ദ​രി​ദ്ര​രാ​ജ്യ​മാ​യ യ​മ​നി​ൽ സ്ഥി​തി കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​തീ​ത​മാ​കു​ക​യാ​ണ്
    Aidarous al Zubaidi
    cancel
    Listen to this Article

    സ​ൻ​ആ: യ​മ​നി​ൽ ഹൂ​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പോ​രാ​ട്ടം ന​യി​ക്കു​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നേ​താ​വി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കി. ​ഹൂ​തി നി​യ​ന്ത്രി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലൊ​ഴി​കെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന തെ​ക്ക​ൻ ഇ​ട​ക്കാ​ല കൗ​ൺ​സി​ൽ (എ​സ്.​ടി.​സി) നേ​താ​വ് ഐ​ദ​റൂ​സ് സു​ബൈ​ദി​യെ​യാ​ണ് നേ​തൃ​പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​യ​ത്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ദ​ക്ഷി​ണ യ​മ​നി​ലെ ശ​ക്ത​നാ​യ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന ഐ​ദ​റൂ​സി​ക്കെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ​ക്കു​റ്റ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ത്തി​പ്പ​ട​രു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച റി​യാ​ദി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. വി​മാ​നം ക​യ​റു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ഇ​ത് നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​സ്.​ടി.​സി​യി​ൽ ഭി​ന്ന​ത ശ​ക്ത​മാ​യ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് പു​തി​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​​വി​ലെ​യോ​ടെ​യാ​ണ് നാ​ട​കീ​യ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി സു​ബൈ​ദി​യു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ത്വ പ​ദ​വി എ​ടു​ത്തു​ക​ള​യു​ന്ന​തും രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ​ത്തി​ന് ​പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും.

    തൊ​ട്ടു​പി​റ​കെ, സു​ബൈ​ദി ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ​ന്നു. കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് അ​ബ്ദു റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ​മ​ഹ്റ​മി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.​ യ​മ​നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ ഏ​ദ​ൻ എ​സ്.​ടി.​സി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ദ​രി​ദ്ര​രാ​ജ്യ​മാ​യ യ​മ​നി​ൽ സ്ഥി​തി കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​തീ​ത​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ യ​മ​നി​ലെ അ​ൽ​ദേ​ൽ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:yemenhouthiLatest News
    News Summary - Anti-Houthi leader 'dismissed' in Yemen
    Similar News
    Next Story
    X