Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 6:30 AM IST

    സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം; ഇറാനിൽ മരണം 500 കടന്നു, പ്രക്ഷോഭം 30 നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു; ചർച്ചക്ക് ഇറാൻ തയാറെന്ന് ട്രംപ്

    തെ​ഹ്റാ​ൻ: ഇ​റാ​നി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണം 500 ക​ട​ന്ന​തി​നി​ടെ യു.​എ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണം ത​ട​യാ​ൻ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ഇ​റാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യി ട്രം​പ്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​രു​ക​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​​ക്ഷോ​ഭ​ക​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് മു​മ്പ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ട്രം​പ് ഭീ​ഷ​ണി​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    മൂ​ന്നാം ആ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണം 544 ആ​യ​താ​യി യു.​എ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ 496 പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രും 48 സു​ര​ക്ഷാ ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​ണ്. 10,600 പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും നി​ർ​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല. പ്ര​ക്ഷോ​ഭം 30ഓ​ളം ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​ച്ച​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്ഥി​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്ത​രൂ​ക്ഷി​ത​മാ​യി മാ​റി​യ​ത് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന് ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ ചി​ല​ർ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം അ​വ​സ​രം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും ഇ​റാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ബാ​സ് അ​റ​ഗ്ച്ചി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​യു​ധം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​​ന്റെ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ​പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ്റ​സ​മ്മ​ത മൊ​ഴി ഉ​ട​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​കൂ​ല പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തെ​ഹ്റാ​നി​ലെ ഇ​ൻ​ക്വി​ലാ​ബ് ച​ത്വ​ര​ത്തി​ൽ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ ചാ​ന​ൽ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് ​മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ ദുഃ​ഖാ​ച​ര​ണ​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം ജീ​വി​തം വ​ഴി​മു​ട​ക്കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ജ​നം തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. പ്ര​ക്ഷോ​ഭം നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​തീ​ത​മാ​യ​തോ​ടെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നെ​റ്റ്, മൊ​ബൈ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​ക്കി. നാ​ലു ദി​വ​സ​മാ​യി മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ​യും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. തെ​ഹ്റാ​ൻ, മ​ശ്ഹ​ദ് അ​ട​ക്കം പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​യാ​ർ​ജി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ത​രൂ​ക്ഷി​ത​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ശ​ക്ത​മാ​ണ്. സൈ​നി​ക ആ​ക്ര​മ​ണം, ര​ഹ​സ്യ സൈ​ബ​ർ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ, ഉ​പ​രോ​ധം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം അ​മേ​രി​ക്ക പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

