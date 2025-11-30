Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഫ്രാൻസിൽ വീണ്ടും വൻ...
    World
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 6:45 AM IST

    ഫ്രാൻസിൽ വീണ്ടും വൻ കവർച്ച; 93 ലക്ഷത്തിന്‍റെ ഒച്ചുകളെ മോഷ്ടിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    france Snails stolen
    cancel
    Listen to this Article

    പാരിസ്: ഫ്രാൻസിൽ വീണ്ടും വമ്പൻ കവർച്ച. പ്രശസ്തമായ ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തിലെ കവർച്ചക്ക് പിന്നാലെ ഇത്തവണ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒച്ചുകളാണ് മോഷണം പോയത്.

    എസ്‌കാര്‍ഗോട്ട് ഡെസ് ഗ്രാന്‍സ്ഡ് എന്ന ഫാമിൽ നിന്ന് 93 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ശീതീകരിച്ച ഒച്ചുകളാണ് മോഷണം പോയത്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം.

    പ്രധാനമായും ക്രിസ്മസ് വിഭവങ്ങൾക്കായി വിവിധ റസ്റ്റാറന്‍റുകളിൽ നൽകാൻ സൂക്ഷിച്ച 450 കിലോ ഒച്ചുകളെയാണ് നഷ്ടമായത്. 10,000 പേർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ ഒച്ചുകളുടെ മാംസമാണിത്.

    ഒക്ടോബർ എട്ടിനാണ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് ഫ്രാൻസിലെ പ്രശസ്തമായ ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തിൽ വൻ കവർച്ച നടന്നത്. മ്യൂസിയം കവർച്ചയിൽ നാലാമത്തെ പ്രതിയെയും അടുത്തിടെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:francerobberysnailLatest News
    News Summary - Another major robbery in France; Snails worth 9.3 million stolen
    Similar News
    Next Story
    X