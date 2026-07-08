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    World
    Posted On
    date_range 8 July 2026 9:59 PM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 9:59 PM IST

    ഗസ്സയിൽ വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം: കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

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    ഗസ്സയിൽ വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം: കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
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    ഗസ്സയിലെ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം

    ഗസ്സ സിറ്റി: ഫലസ്തീനിലെ ഗസ്സ മുനമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇന്ന് നടന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആക്രമണങ്ങളിലായാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഗസ്സയിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രദേശത്ത് സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് ആക്രമണങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

    തെക്കൻ ഗസ്സയിലെ ഖാൻ യൂനിസിനടുത്തുള്ള അൽ-മവാസിയിൽ പലായനം ചെയ്തവർക്കായി ഒരുക്കിയ ടെന്റിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ മിസൈൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയടക്കം നാല് പേർ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ഗസ്സ സിറ്റിയിലെ ഒരു സ്കൂളിന് സമീപം നടന്ന മറ്റൊരു ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലായി പന്ത്രണ്ടിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി.

    കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ യുഎസ് മധ്യസ്ഥതയിൽ ഹമാസുമായി വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഉണ്ടായെങ്കിലും, അത് കടലാസിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുകയാണോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നവരേയും 2023 ഒക്ടോബറിലെ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ വാദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഹമാസ്, ഇസ്രായേൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ തുടർച്ചയായി ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു.

    യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക സമാധാന ദൂതൻ നിക്ക്ളായ് മ്ളാഡെനോവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇരുപക്ഷവും വെടിനിർത്തൽ കരാറുകൾ ലംഘിക്കുന്ന പ്രവണത തുടരുകയാണ്. ഇത് സമാധാന ചർച്ചകളെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസമായി നിലനിൽക്കുന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാറിനിടയിലും ഗസ്സയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസത്തിനിടെ ആയിരത്തിലധികം പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാരാണ്. ഇതേ കാലയളവിൽ നാല് ഇസ്രായേൽ സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

    ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഗസ്സയിലെ ജനജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ആക്രമണങ്ങൾ മേഖലയിലെ സമാധാനശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകുന്നത്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ശക്തമാകുമ്പോഴും വെടിവെപ്പുകളും ആക്രമണങ്ങളും തുടരുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണ്.

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    TAGS:GazaBenjamin NetanyahuIsraeliIsraeli PM
    News Summary - Another Israeli airstrike in Gaza: Five people, including a child, killed
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