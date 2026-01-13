Begin typing your search above and press return to search.
    യുക്രെയ്നിൽ വീണ്ടും കനത്ത റഷ്യൻ ആക്രമണം; നാലു മരണം

    Russia Attack
    യുക്രെയ്നിലെ ഖാർകിവിൽ റഷ‍്യന്‍ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടത്തിന്‍റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തകർ

    കി​യ​വ്: യു​ക്രെ​യ്നെ​തി​രെ വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി റ​ഷ്യ. നാ​ലു​ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഡ്രോ​ൺ, മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഖാ​ർ​കി​വ് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 300 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും 18 ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഏ​ഴ് ക്രൂ​സ് മി​സൈ​ലു​ക​ളു​മാ​ണ് റ​ഷ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്ന് യു​ക്രെ​യ്ൻ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി. നാ​ലു​ദി​വ​സം മു​മ്പും റ​ഷ്യ ഡ്രോ​ണു​ക​ളും മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ന​ത്ത ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

