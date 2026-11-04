'ഭിന്നിപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയമല്ല, ചേർത്തുനിൽപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മതിയെന്ന സുവ്യക്ത സന്ദേശം അമേരിക്കൻ ജനത നൽകിക്കഴിഞ്ഞു'- ഒബാമtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: യു.എസിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേടിയ തകർപ്പൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമ. ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തെ ഒന്നിച്ചുനിർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് അമേരിക്കൻ ജനത വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയായിരുന്നുഒബാമയുടെ പ്രതികരണം.
'ജനങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം വേണം'
ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നതിലുപരി, അവർ നേരിടുന്ന ദൈനംദിന വെല്ലുവിളികൾക്ക് പ്രായോഗികവും കൃത്യവുമായ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നേതാക്കളെയാണ് അമേരിക്കക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഒബാമ വ്യക്തമാക്കി. മുൻപ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് വലിയ വിജയസാധ്യത കൽപ്പിക്കാതിരുന്ന മേഖലകളിൽ പോലും പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചതും ഈ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് രാജ്യത്തെ ഓരോ ജനപ്രതിനിധിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ
നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തിന് ഇനിയും രണ്ട് വർഷത്തെ കാലാവധി ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒബാമ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുകയും, ഭാവിയിലേക്ക് കൃത്യമായ അടിത്തറ പാകുകയുമാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന ചുമതലയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ വരുന്ന വീഴ്ചകൾക്ക് ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ മറുപടി നൽകുന്നതെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ ഫലം നൽകുന്നത്.
ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിജയം വരാനിരിക്കുന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം. ഒബാമയുടെ പ്രതികരണം നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലാണ് തരംഗമാകുന്നത്.