Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഅലി റസ അറാഫി, ഇറാനിൽ...
    World
    Posted On
    date_range 1 March 2026 4:33 PM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 4:33 PM IST

    അലി റസ അറാഫി, ഇറാനിൽ ഖാംനഈയുടെ താൽക്കാലിക പിൻഗാമി

    text_fields
    bookmark_border
    അലി റസ അറാഫി, ഇറാനിൽ ഖാംനഈയുടെ താൽക്കാലിക പിൻഗാമി
    cancel

    തെഹ്റാൻ: ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാംനഈ ഇസ്രയേൽ യു.എസ് സംയുക്ത ആക്രമത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ആയത്തുല്ല റസ അറാഫിയെ താൽക്കാലിക പിൻഗാമിയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാനിലെ സുപ്രധാനമായ ഭരണഘടനാ നിരീക്ഷക സംഘത്തിലെ അംഗമാണ്. പരമോന്നത നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുവരെ മൂന്നംഗ താൽക്കാലിക കൗൺസിലിലേക്ക് അറാഫിയെ നിയമിച്ചതായി വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    67 കാരനായ അറാഫി ഗാർഡിയൻ കൗൺസിലിലെ അംഗം കൂടിയാണ്. താൽക്കാലിക കൗൺസിലിൽ ജുഡീഷ്യൽ മേധാവി ഗുലാം ഹുസൈൻ മുഹ്സിൻ ഇജീ, പ്രസിഡന്‍റ് മസൂദ് പെസെശ്ക്യാൻ എന്നിവരും ഉണ്ടാവും.

    ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാംനഈ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഖാംനഈയുടെ മരണം ട്രംപാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ആദ്യം അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് താസ്നിം ഫാർസ് തുടങ്ങിയ വാർത്ത ഏജൻസികളും മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച് രംഗത്തെത്തി. ഖാംനഈയുടെ മകളും മരുമകനും കൊച്ചുമകളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഇറാൻ വാർത്ത ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തു.

    ഖാംനഈയുടെ മരണത്തിൽ ഏഴ് ദിവസത്തെ അവധി ഇറാൻ സർക്കാർ രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 40 ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണവും നടത്തും.

    1981 മുതൽ 1989 വരെ ഇറാന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഖാംനൗ 1989ലാണ് പരമോന്നത നേതാവാകുന്നത്. ഇറാ​ന്റെ സൈനിക, അർധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിൽ ഖാംനഈ മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:World NewsAyatollah Ali KhamneiIran Israel Tensions
    News Summary - Alireza Arafi Appointed To Iran's Leadership Council After Ayatollah Ali Khamenei Killed In US-Israel Strikes
    Similar News
    Next Story
    X