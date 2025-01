ബന്ദികളെ കൈമാറാനെത്തിയത് കാറുകളിൽ ആയുധങ്ങളേന്തിയ അൽ ഖസ്സാം ബ്രിഗേഡ്; ആഹ്ലാദപ്രകടനവുമായി ഫലസ്തീനികൾ

ഗസ്സ സിറ്റി: വെടിനിർത്തൽ - ബന്ദി കൈമാറ്റ കരാർ പ്രകാരം മൂന്ന് വനിതകളെ കൈമാറാനെത്തിയത് ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ സാ​യു​ധ​വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അൽ ഖ​സ്സാം ബ്രി​ഗേ​ഡ് അംഗങ്ങൾ. ബന്ദി കൈമാറ്റം നടക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഗസ്സ സിറ്റിയിലെ സരായ സ്‌ക്വയറിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ഫലസ്തീനികളുടെ ഇടയിലേക്ക് കാറുകളിൽ ആയുധങ്ങളേന്തിയാണ് അൽ ഖസ്സാം ബ്രിഗേഡ് അംഗങ്ങൾ എത്തിയത്.

നൂറുകണക്കിന് ഗസ്സക്കാർ ബന്ദികളുമായെത്തിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുംകൂടി. കാറിൽനിന്ന് മൂന്ന് വനിത ബന്ദികൾ പുറത്തിറങ്ങി അന്താരാഷ്ട്ര റെഡ് ക്രോസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വാഹനത്തിൽ കയറി. യുവതികൾ പൂർണ ആരോഗ്യവതികളാണെന്ന് റെഡ് ക്രോസ് ഉറപ്പുവരുത്തി. ബ​ന്ദി​ക​ളാ​യ ഡോ​റ​ൺ സ്റ്റെ​യി​ൻ ബ്ര​ച്ച​ർ (31), ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്-​ഇ​സ്രാ​യേ​ലി പൗ​ര​ത്വ​മു​ള്ള എ​മി​ലി ദ​മാ​രി (28), റോ​മി ഗോ​നെ​ൻ (24) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഹ​മാ​സ് മോ​ചി​പ്പി​ച്ച​ത്.

Hamas' Al-Qassam brigades fighters on their way to Gaza City's Saraya Square to hand over the three hostages, a short while ago. pic.twitter.com/1Tyk7F7hsx