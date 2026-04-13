നൈജീരിയയിൽ വ്യോമസേന ബോംബുകൾ ലക്ഷ്യംതെറ്റി മാർക്കറ്റിൽ പതിച്ചു; 100ലേറെ മരണം

നൈജീരിയയിൽ വ്യോമസേന ബോംബുകൾ ലക്ഷ്യംതെറ്റി മാർക്കറ്റിൽ പതിച്ചു; 100ലേറെ മരണംtext_fields
മൈദുഗുരി: വിമതരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നൈജീരിയൻ വ്യോമസേനയുടെ ബോംബുകൾ ലക്ഷ്യംതെറ്റി ആൾത്തിരക്കുള്ള മാർക്കറ്റിൽ പതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടികളുൾപ്പെടെ നൂറിലധികം സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായി കരുതപ്പെടുന്ന ബോർണോയുടെ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള യോബെയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. ഈ വലിയ മാർക്കറ്റ് ബോക്കോ ഹറാം തീവ്രവാദികൾ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register