Madhyamam
    World
    Posted On
    5 Dec 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 11:00 PM IST

    എയർ ആംബുലൻസ് വൈകും; ഖാലിദ സിയയെ ലണ്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാറ്റി

    എയർ ആംബുലൻസ് വൈകും; ഖാലിദ സിയയെ ലണ്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാറ്റി
    ധാ​ക്ക: അ​തി​ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഖാ​ലി​ദ സി​യ​യെ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ല​ണ്ട​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    ഖ​ത്ത​ർ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത എ​യ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സാ​​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ ധാ​ക്ക​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. നേ​ര​ത്തേ, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യോ ഖാ​ലി​ദ സി​യ​യെ ​ല​ണ്ട​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​ണ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യോ​ടെ എ​യ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് എ​ത്തു​മെ​ന്നും മു​ൻ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ത​ന്നെ ല​ണ്ട​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്നും ബി.​എ​ൻ.​പി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ മി​ർ​സ ഫ​ക്രു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം അ​ലാം​ഗി​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​വം​ബ​ർ 23ന് ​ആ​ണ് 80കാ​രി​യാ​യ ഖാ​ലി​ദ സി​യ​യെ, നെ​ഞ്ചി​ലെ അ​ണു​​ബാ​ധ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    khaleda zia air ambulance
    Air ambulance delayed; Khaleda Zia's flight to London postponed
