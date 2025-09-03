Begin typing your search above and press return to search.
    World
    World
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 6:46 AM IST

    അഫ്ഗാൻ ഭൂചലനം: മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു; ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മ​ന്ദ​ഗ​തി​യിൽ

    കു​നാ​ർ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ മ​ര​ണം 1,400ലേ​റെ​യെ​ന്ന് താ​ലി​ബാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം
    afgan earthquike
    ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്ന 

    കാ​ബൂ​ൾ: വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നെ ഉ​ല​ച്ച ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 1,400 ക​വി​ഞ്ഞു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ത്തി​പ്പെ​ട​ൽ ദു​ഷ്‍ക​ര​മാ​യ മേ​ഖ​ല​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​ണ്. ഭൂ​ക​മ്പം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ദു​ര​ന്തം വി​ത​ച്ച കു​നാ​ർ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 1,411 പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും 3,251 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി താ​ലി​ബാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ക്താ​വ് സ​ബീ​ഉ​ല്ല മു​ജാ​ഹി​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ കെ​ട്ടി​ടാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി സ​മ​യ​ത്താ​ണ് റി​ക്ട​ർ സ്കെ​യി​ലി​ൽ ആ​റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഭൂ​ച​ല​നം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​നി​യും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​നാ​കാ​ത്ത​ത് ദു​ര​ന്ത​വ്യാ​പ്തി കൂ​ട്ടു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച 5.2 രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ തു​ട​ർ ച​ല​ന​മു​ണ്ടാ​യി. ജ​ലാ​ലാ​ബാ​ദ് ആ​ണ് പ്ര​ഭ​വ കേ​ന്ദ്രം. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ പാ​കി​സ്താ​നി​ലും ഭൂ​ച​ല​നം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​തേ സ​മ​യം, കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള മ​ല​നി​ര​ക​ളും ക​ടു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. മ​ണ്ണി​ലും ഇ​ഷ്ടി​ക​യി​ലും തീ​ർ​ത്ത നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ൽ നി​ലം​പൊ​ത്തി​യ​ത്.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ ചി​ല​രെ കാ​ബൂ​ളി​ലെ​യും നാ​ൻ​ഗ​ർ​ഹാ​റി​ലെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​മാ​യി മ​രു​ന്ന്, വ​സ്ത്രം, ത​മ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് യൂ​നി​സെ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    താ​ലി​ബാ​ൻ സേ​ന​യും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ സ​ഹാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ​തും അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭ​യം തേ​ടി​യ പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​തും വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് താ​ലി​ബാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ മു​ൾ​മു​ന​യി​ലാ​ക്കി വ​ൻ​ഭൂ​ക​മ്പം.

    ഇ​ന്ത്യ​യ​ട​ക്കം വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ 1,000 ത​മ്പു​ക​ളും 15 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളും അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ്രി​ട്ട​ൻ 10 ല​ക്ഷം പൗ​ണ്ടും അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ചൈ​ന, യു.​എ.​ഇ, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഇ​റാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സ​ഹാ​യം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ന് യു.​എ​സ്എ​യ്ഡ് വ​ഴി സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം നി​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Afghan earthquake: Death toll rises
