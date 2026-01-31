Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    31 Jan 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    31 Jan 2026 11:46 PM IST

    വെനിസ്വേലയിൽ പുതിയ മോചന ബില്ലുമായി ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്‍റ്

    Delcy Rodriguez
    ക​രാ​ക്ക​സ്: വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ മോ​ച​ന ബി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡെ​ൽ​സി റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്.

    വി​വി​ധ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​ക്ക​ൾ, മാ​ധ‍്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, മ​നു​ഷ‍്യ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി നൂ​റോ​ളം പേ​രു​ടെ മോ​ച​ന​മാ​ണ് ബി​ല്ലി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ത്തെ ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഖ‍്യാ​പ​നം. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് നി​ക​ളാ​സ് മ​ദൂ​റോ​യെ യു.​എ​സ് സൈ​ന്യം ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ദ്യ പ്ര​ഖ‍്യാ​പ​ന​മാ​ണി​ത്.

    പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ര​ക്ക​സി​ലെ ജ​യി​ൽ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​മെ​ന്നും ഇ​ത് കാ​യി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​മെ​ന്നും പ്ര​ഖ‍്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

