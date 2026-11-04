ന്യൂയോർക്ക് നിയമസഭയിലേക്ക് ആദ്യ ഫലസ്തീൻ വനിത; ചരിത്രം കുറിച്ച് ആബിർ കവാസ്

ന്യൂയോർക്ക് നിയമസഭയിലേക്ക് ആദ്യ ഫലസ്തീൻ വനിത; ചരിത്രം കുറിച്ച് ആബിർ കവാസ്text_fields
ന്യൂയോർക്ക്: യു.എസ് മിഡ്ടേം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് നിയമസഭയിലേക്ക് ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഫലസ്തീനിയൻ-അമേരിക്കൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആബിർ കവാസ് . ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഫലസ്തീനിയൻ വനിതയെന്ന ചരിത്രനേട്ടമാണ് 35-കാരിയായ ആബിർ സ്വന്തമാക്കിയത്. പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകളിൽ 75 ശതമാനത്തോളം വോട്ടുകൾ തൂത്തുവാരിയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രതിനിധിയായ ആബിർ ഈ മിന്നുന്ന വിജയം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വിജയത്തിന് പിന്നാലെ, 'നമ്മൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു' എന്ന് 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആബിർ തന്റെ ആഹ്ലാദം പങ്കുവെച്ചു. അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അപൂർവം ഫലസ്തീൻ വംശജരിൽ ഒരാളാണ് ആബിർ കവാസ്.
നാടുകടത്തപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ഓർമകളിൽ നിന്ന് ജനകീയ പോരാട്ടത്തിലേക്ക്
ബ്രൂക്ലിനിൽ ഫലസ്തീനിയൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ച ആബിറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം വ്യക്തിപരമായ വലിയ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും അതിജീവനത്തിലൂടെയുമാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവരുടെ പിതാവിനെ യു.എസ് ഇമിഗ്രേഷൻ അധികൃതർ അന്യായമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ജോർദാനിലേക്ക് നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് കുടുംബത്തെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക-മാനസിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്താണ് അവർ കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്. ഇമിഗ്രന്റ് അവകാശങ്ങൾ, തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമം, ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിലേറെയായി തെരുവിൽ സജീവമായ പോരാളിയാണ് ആബിർ കവാസ്.
'യുദ്ധങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പണമില്ല'; പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ ജനപ്രിയ പാക്കേജുകൾ
ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ജീവിതച്ചെലവുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുള്ള ആബിറിന്റെ പ്രചാരണം ന്യൂയോർക്കിലെ തൊഴിലാളിവർഗ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വലിയ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. മിതമായ നിരക്കിലുള്ള ഭവന പദ്ധതികൾ, സാർവത്രിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, മെച്ചപ്പെട്ട പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം, വിദേശ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ധനസഹായം നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ശക്തമായ നിലപാടും ആബിർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദാനി, അമേരിക്കൻ ഇടതുപക്ഷ നേതാവും സെനറ്ററുമായ ബെർണി സാൻഡേഴ്സ്, പ്രമുഖ ഫലസ്തീൻ വംശജയായ കോൺഗ്രസ് വനിത റാഷിദ താലിബ് തുടങ്ങിയ യു.എസിലെ മുൻനിര പ്രോഗ്രസീവ് നേതാക്കളുടെ നേരിട്ടുള്ള പിന്തുണ ആബിറിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് വൻ കരുത്തുപകർന്നു. ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ മുന്നേറ്റം അടിവരയിടുന്നതാണ് ആബിറിന്റെ ഈ വിജയം. അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവാസി-ന്യൂനപക്ഷ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വർദ്ധിച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ആബിർ കവാസിന്റെ ചരിത്ര വിജയത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.