'ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി അൽഹംദുലില്ലാഹ്'; മിഷിഗണിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോട്ട തകർത്ത അബ്ദുൽ അൽ സഈദിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം

'ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി അൽഹംദുലില്ലാഹ്'; മിഷിഗണിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോട്ട തകർത്ത അബ്ദുൽ അൽ സഈദിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണംtext_fields
ഡെട്രോയിറ്റ്: അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ചു കൊണ്ട് യു.എസ് സെനറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ജനപ്രതിനിധിയായി ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥി അബ്ദുൽ അൽ സഈദ്. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടന്ന മിഷിഗണിൽ, മുൻ ഹൗസ് ഇന്റലിജൻസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി പ്രമുഖനുമായ മൈക്ക് റോജേഴ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് 42-കാരനായ അൽ സഈദ് മിന്നുന്ന വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. വിജയപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ഡെട്രോയിറ്റിൽ അനുയായികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസിനും നേരെ അൽ സഈദ് നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ മറുപടികൾ ലോകമെമ്പാടും വലിയ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
'ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി അൽഹംദുലില്ലാഹ്': സദസ്സിനെ ഇളക്കിമറിച്ച് പ്രസംഗം
തന്റെ പേരും മതവിശ്വാസവും പ്രചാരണത്തിലുടനീളം റിപ്പബ്ലിക്കൻ പക്ഷം ആയുധമാക്കിയതിനെ ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അൽ സഈദിന്റെ തുടക്കം. 'എന്റെ പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ മുഹമ്മദ് അൽ സഈദ് എന്നാണ്. മിഷിഗണിലെ വോട്ടർമാർ തെരഞ്ഞെടുത്ത സെനറ്ററായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനിക്കുന്നു. ഇതുവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെല്ലാം 'ഇൻഷാ അല്ലാഹ്' (ദൈവം ഇച്ഛിച്ചാൽ) എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്; എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് അതിനെ 'അൽഹംദുലില്ലാഹ്' (ദൈവത്തിന് സ്തുതി) എന്ന് മാറ്റാം'. 'ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ എതിരാളികൾ 350 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ഒഴുക്കിയത്. എന്നാൽ പണവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒടുവിൽ ജയിക്കുകയെന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു. ചീത്ത ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു, ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു'. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലുടനീളം തന്നെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ച ട്രംപിനെയും ജെ.ഡി. വാൻസിനെയും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അൽ സഈദിന്റെ വിജയാഘോഷം'
"ജെ.ഡി, ഹബീബി... വരുന്ന ജനുവരിയിൽ ഭരണഘടനാപരമായി എന്നെ സെനറ്ററായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിക്കേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കാണ് എന്നത് ചരിത്രപരമായ ഒരു കാവ്യനീതിയാണ്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, എന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം; അതുകൊണ്ട് വാൻസ് എന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ലളിതമായി 'സെനറ്റർ' എന്ന് വിളിക്കാം!"
മതവും വംശീയതയും പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചതെന്നും, ഇന്ധനവില വർദ്ധനവിനോ മറ്റ് ദുരിതങ്ങൾക്കോ കാരണം തന്റെ മതമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.