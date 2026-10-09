തീവ്രവാദ അനുകൂലിയെന്ന് ട്രംപിന്റെ ആരോപണം; മറുപടിയുമായി എൽ സയിദ്; സെനറ്റ് പോര് കനക്കുന്നു

തീവ്രവാദ അനുകൂലിയെന്ന് ട്രംപിന്റെ ആരോപണം; മറുപടിയുമായി എൽ സയിദ്; സെനറ്റ് പോര് കനക്കുന്നുtext_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന യു.എസ് മിഡ്ടേം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിഷിഗണിൽ നിന്ന് സെനറ്റിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ അറബ്-അമേരിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി അബ്ദുൽ എൽ-സയിദിനെ 'മുഹമ്മദ്' എന്ന് തെറ്റായ പേര് വിളിച്ച പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് രൂക്ഷമായ മറുപടി. ട്രംപിന്റെ ഓർമശക്തിക്കും നിലപാടുകൾക്കും എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിഹസിച്ച എൽ-സയിദ്, തന്റെ പേര് എങ്ങനെ കൃത്യമായി ഉച്ചരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്നും ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ട്രംപ് എൽ-സയിദിനെതിരെ ആക്ഷേപമുന്നയിച്ചത്. എൽ-സയിദ് 'തീവ്രവാദ അനുകൂലി' ആണെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ മിഷിഗണിന്റെയോ യു.എസിന്റെയോ അല്ലെന്നും അടിസ്ഥാനരഹിതമായി ആരോപിച്ച ട്രംപ്, അദ്ദേഹത്തെ 'മുഹമ്മദ്' എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. പല മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരെയും പോലെ എൽ-സയിദിന്റെ മിഡിൽ നെയിം 'മുഹമ്മദ്' എന്നാണെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലോ പൊതുവേദികളിലോ അദ്ദേഹം ഈ പേര് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. വംശീയവും മതപരവുമായ മുൻവിധിയോടെ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനാണ് ട്രംപ് ഇത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയതെന്നാണ് വിമർശനം.
'എന്റെ പേര് കൃത്യമായി പറയാൻ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും': എൽ-സയിദ്
മിഷിഗണിലെ ഗ്രാൻഡ് റാപ്പിഡ്സിൽ ഗവർണർ ഗ്രെച്ചൻ വിറ്റ്മർ, ഡെലവെയർ സെനറ്റർ ലിസ ബ്ലണ്ട് റോച്ചസ്റ്റർ എന്നിവർക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയിലാണ് എൽ-സയിദ് ട്രംപിന് തക്ക മറുപടി നൽകിയത്:
"ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. എന്റെ പേര് 'മുഹമ്മദ്' ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പേര് അബ്ദുൽ എന്നാണ്, അത് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയുകയും ചെയ്യാം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളെ നിരന്തരം കടന്നാക്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ പേര് പറയാൻ മടിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ, എന്റെ പേര് എങ്ങനെ ശരിയായി പറയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും."
— അബ്ദുൽ എൽ-സയിദ് പറഞ്ഞു.
ഇടതുപക്ഷ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഹസൻ പൈക്കറുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് എൽ-സയിദ് എന്നും അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധ ആശയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വെച്ചുപുലർത്തുന്നതെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ എൽ-സയിദിനും കുടുംബത്തിനും മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ്, അൽ-ഖ്വയ്ദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളും റിപ്പബ്ലിക്കൻ ക്യാമ്പ് അഴിച്ചുവിടുന്നുണ്ട്.
സെനറ്റ് നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർണായക പോരാട്ടം
യു.എസ് സെനറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം ആർക്കെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ മിഷിഗണിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അതീവ നിർണായകമാണ്. 100 അംഗ സെനറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് നിലവിലുള്ള സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം നാല് അധിക സീറ്റുകൾ കൂടി റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി മൈക്ക് റോജേഴ്സിനെതിരെ കടുത്ത മത്സരമാണ് എൽ-സയിദ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ബെർണി സാൻഡേഴ്സ്, അലക്സാണ്ട്രിയ ഒകാസിയോ-കോർട്ടെസ്, എലിസബത്ത് വാറൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ പുരോഗമന നേതാക്കളുടെയും യുണൈറ്റഡ് ഓട്ടോ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയന്റെയും പൂർണ പിന്തുണ എൽ-സയിദിനുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, ശതകോടീശ്വരന്മാർക്ക് ഉയർന്ന നികുതി, ഇസ്രായേലിനുള്ള നിരുപാധിക സൈനിക സഹായം നിർത്തലാക്കൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോർപ്പറേറ്റ് പണമിടപാടുകൾ തടയൽ എന്നിവയാണ് എൽ-സയിദിന്റെ പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങൾ. ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു.എസ് സെനറ്റിലെത്തുന്ന ആദ്യ മുസ്ലിം അംഗമായി എൽ-സയിദ് മാറും.
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