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    'ഇസ്രായേലിന്റെ അധിനിവേശത്തിന് മുന്നിൽ ഇനിയെത്ര കാലം നിങ്ങൾ മൗനം പാലിക്കും?'; അമേരിക്ക വിസ നിഷേധിച്ചിട്ടും​​ യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ തുറന്നടിച്ച് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസ്

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    ഇസ്രായേലിന്റെ അധിനിവേശത്തിന് മുന്നിൽ ഇനിയെത്ര കാലം നിങ്ങൾ മൗനം പാലിക്കും?; അമേരിക്ക വിസ നിഷേധിച്ചിട്ടും​​ യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ തുറന്നടിച്ച് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസ്
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    ന്യൂയോർക്ക്: ഇസ്രായേലിന്റെ ക്രൂരമായ അധിനിവേശത്തിനും ഗസ്സയിലെ വംശഹത്യയ്ക്കും മുന്നിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന മൗനത്തെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നൽകിയ മുൻകൂട്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് ലോകനേതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ അബ്ബാസ് ഫലസ്തീന്റെ ശക്തമായ നിലപാടും പ്രതിഷേധവും വ്യക്തമാക്കിയത്.

    "ഇസ്രായേൽ നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നയങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ പരസ്യമായ ലംഘനമാണ്. ഫലസ്തീൻ-ഇസ്രായേൽ തർക്കത്തിൽ ദീർഘകാലമായി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന 'ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരം' എന്ന ആശയത്തെ ഇസ്രായേൽ പൂർണ്ണമായും തകർത്തുകളഞ്ഞു. ഗസ്സയിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫലസ്തീൻ ജനതയെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കോളനിവൽക്കരണ പദ്ധതിയാണ്. ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ഈ വംശഹത്യാ യുദ്ധം കടുത്ത മാനുഷിക ദുരന്തമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേലിന്റെ അക്രമങ്ങൾക്കും അനീതികൾക്കും മുന്നിൽ ഇനിയെത്ര കാലം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ നിശബ്ദരായിരിക്കും?" എന്ന് അബ്ബാസ് ചോദിച്ചു.

    ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കുന്ന യുഎൻ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ മഹ്മൂദ് അബ്ബാസിനും ഫലസ്തീൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിനും അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം വിസ നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വീഡിയോ സന്ദേശം വഴി സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത്. അമേരിക്കയുടെ നടപടിയെ തുടർന്ന്, അബ്ബാസിന് വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു.

    അമേരിക്ക, ഇസ്രായേൽ, പരാഗ്വേ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ കടുത്ത എതിർപ്പുകളെയും നിലപാടുകളെയും പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന യുഎൻ അംഗരാജ്യങ്ങളും അബ്ബാസിന് സംസാരിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ ശബ്ദം അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ നിശബ്ദമാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തമായ തിരിച്ചടിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. വിസ നിഷേധിച്ചതുകൊണ്ട് ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തെ തടയാനാകില്ലെന്നും സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും അബ്ബാസ് തന്റെ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - 'ഇസ്രായേലിന്റെ അധിനിവേശത്തിന് മുന്നിൽ ഇനിയെത്ര കാലം നിങ്ങൾ മൗനം പാലിക്കും?'; അമേരിക്ക വിസ നിഷേധിച്ചിട്ടും​​ യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ തുറന്നടിച്ച് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസ്
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