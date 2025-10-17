Begin typing your search above and press return to search.
    വെടിനിർത്തലിന് ഒരാഴ്ച; റഫ അതിർത്തി തുറക്കാതെ ഇസ്രായേൽ

    സ​ഹാ​യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ തേ​ടാ​നും ഇ​ത് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്
    വെടിനിർത്തലിന് ഒരാഴ്ച; റഫ അതിർത്തി തുറക്കാതെ ഇസ്രായേൽ
    ഗ​സ്സ സി​റ്റി: വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന് ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി​ട്ടും ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തു​ന്ന റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി തു​റ​ക്കാ​തെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ. സ​ഹാ​യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ തേ​ടാ​നും ഇ​ത് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്.

    ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ശ​റ​മു​ശ്ശൈ​ഖി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ഗ​സ്സ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യോ​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും തു​റ​ക്ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പ്ര​സ്താ​വ​ന പ​റ​യു​ന്നു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഗി​ഡി​യോ സാ​റും സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. തു​റ​ന്നാ​ലും സ​ഹാ​യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​റം അ​ബൂ​സാ​ലിം അ​തി​ർ​ത്തി വ​ഴി മാ​ത്ര​മേ സ​ഹാ​യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ക​ട​ത്തി​വി​ടൂ എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യി​പ്പ്.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റം​ലോ​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ഏ​ക വ​ഴി​യാ​ണ് റ​ഫ. ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ൽ അ​തി​ർ​ത്തി കൈ​യേ​റി​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന പൂ​ർ​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ത്തി​രു​ന്നു.

    20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​തു​ൾ​പ്പെ​​ടു​ന്ന ഫി​ല​ഡെ​ൽ​ഫി ഇ​ട​നാ​ഴി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന പി​ടി​ച്ച​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന പി​ന്മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സൈ​നി​ക സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ട്.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ഹാ​യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ക​ട​ത്തി​വി​ട​ണ​മെ​ന്ന് യു.​എ​ൻ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ടോം ​​ഫ്ലെ​ച്ച​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ന്നാ​ൽ, മ​രി​ച്ച ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​ൻ ബാ​ക്കി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​വ മു​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യ എ​ല്ലാ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന​കം കൈ​മാ​റി​യെ​ന്നും അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​വ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വ​ലി​യ മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഹ​മാ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്ന തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ളും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വേ​ണം ഇ​വ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ.

    News Summary - A week into the ceasefire; Israel does not open the Rafah border crossing
